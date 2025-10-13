“Dorama” ou “k-drama”? Entenda a diferença entre os dois termos e saiba quando usá-los

As produções audiovisuais sul-coreanas estão conquistando cada vez mais o público brasileiro e ganhando destaque global, mas com isso, alguns termos acabaram sendo popularizados com nomes que, muitas vezes, possuem origem japonesa, e acabam sendo utilizados de maneira errada, como o “dorama” e “k-drama”. O portal LeoDias te explica o termo correto na hora de se referir às produções de cada país e a diferença.
Na última segunda-feira (6/10), o Centro Cultural Coreano no Brasil (CCCB) lançou a campanha “Nomear é respeitar”. Com o intuito de combater o uso de termos errôneos, muitas vezes da cultura japonesa, para se referir a produtos sul-coreanos. Como parte da campanha, foi lançado um guia com os nomes mais comumente confundidos pelo público no site da instituição. Entre eles estão os “K-Dramas”, mas afinal, qual é a diferença?
O termo “K-Drama” é o correto na hora de se referir às produções audiovisuais da Coreia, seja ela uma série ou novela. Enquanto “Dorama” é o correto quando se trata das produções de origem japonesas. Apesar de o termo Japonês ter se popularizado no Brasil, a denominação reconhecida mundialmente é K-Drama, também usada na Coreia, pois reflete a identidade cultural do país.
A cultura coreana está ganhando cada vez mais destaque internacionalmente, seja na música com os fenômenos do pop BTS e BLACKPINK, no cinema com “Parasita”, que fez história ao vencer o Oscar de Melhor Filme em 2020, e nos streamings, com os k-dramas de sucesso “Round 6” e “Pousando no Amor”.