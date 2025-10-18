Dorival elogia Maycon: “É um atleta que gosto muito e tenho confiança”

Na noite deste sábado (18/10), o Corinthians recebeu o Atlético-MG na Neo Química Arena e venceu por 1 x 0. Depois do confronto válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, Dorival Júnior elogiou Maycon em entrevista coletiva. O atleta marcou o gol da vitória do Timão.

“É um atleta que gosto muito e tenho muita confiança, acima de tudo. Não entendia como um atleta desse nível tinha desaprendido, não era possível uma situação como aquela. O atleta passa por alguns altos e baixos, como todos nós, e são nesses momentos que eles mostram a diferença”, disse Dorival Júnior.

Maycon comemorando gol com a camisa do Corinthians

Maycon comemorando gol com a camisa do Corinthians

Corinthians x Atlético-MG pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro

O treinador do Corinthians ainda comentou sobre a vitória. Segundo ele, o Timão foi merecedor do resultado positivo diante do Atlético-MG.

“Criamos, isso foi um fato importante. Eu acredito que tenhamos merecido o resultado por tudo aquilo que fizemos dentro dos 90 minutos”, comentou o técnico.

Agora, o Corinthians volta a entrar em campo no próximo sábado (25/10), pela 30ª rodada do Brasileirão. O Timão visita o Vitória no Estádio Barradão, em Salvador, às 16h.