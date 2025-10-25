Dorival exalta triunfo do Corinthians contra Vitória: “Equipe valente”

Com um jogador a menos, o Corinthians derrotou o Vitória neste sábado (25/10) por 1 x 0 no Estádio Barradão, em Salvador. O resultado foi visto de forma positiva pelo técnico da equipe paulista, Dorival Jr.

Em coletiva de imprensa após o jogo, Dorival exaltou o desempenho da equipe, mesmo após a expulsão de Breno Bidon. Segundo o comandante, a equipe foi “valente” dentro das quatro linhas para superar a adversidade.

Veja o trecho da entrevista de Dorival Jr.:

“Nós tivemos uma equipe valente, uma equipe briosa, uma equipe que se entregou, que foi buscar, tentar construir o resultado. Mesmo com um a menos, não se acovardou. Ao contrário: teve personalidade e buscamos o gol”, disse Dorival.

Com a conquista dos três pontos, o Corinthians chegou aos 39 pontos no Campeonato Brasileiro. Já o Vitória continua dentro da zona de rebaixamento da competição na 17ª posição.