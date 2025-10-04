Dos clássicos regionais aos hits pop: a dualidade artística de Fagner

Raimundo Fagner, cuja carreira foi projetada nacionalmente em 1972 com “Mucuripe”, é o artista confirmado para o dia 24 de outubro no Festival Estilo Brasil, em Brasília (DF). Embora seja conhecido pelos megahits de apelo popular da década de 80, a discografia revela uma forte ligação com a melancolia e o regionalismo, presentes em álbuns essenciais como “Ave noturna” (1975).

Fagner é um artista de elevada autoestima, que chegou falando alto na MPB. A origem, ligada a Fortaleza, onde nasceu, e a Orós (CE), cidade que adotou como natal, se reflete em canções regionais.

No álbum “Traduzir-se” (1981), por exemplo, a canção “Vaca Estrela e Fubá” transporta o ouvinte diretamente para o sertão, dando “voz ao cotidiano nordestino”.

O álbum “Ave noturna” (1975), gravado em 1974, aponta para a estética densa seguida por Fagner nos anos 1970, marcada por uma atmosfera sombria e melancólica.

No disco, Fagner deu voz a melancolias de corações do agreste, mas já vislumbrando paisagens e sonoridades urbanas.

Nessa fase, o cantor utilizava versos que refletiam uma autodefinição lírica da persona artística. Na faixa-título “Ave noturna”, ele se autodefiniu: “Eu sou vereda de espinhos / Seca flor do Juazeiro”.

A melancolia e a densidade poética eram marcas da época. Outros versos, como “O fim da festa é uma certeza” (em “Retrato marrom”), também mostram o tom interiorizado desse período. Essa dualidade — entre a densidade poética dos anos 70 e 80 e os hits mais acessíveis — torna o show de Fagner imperdível.

No Festival Estilo Brasil, o público poderá testemunhar a potência da voz que, em 2025, completa uma carreira de mais de cinco décadas, trazendo tanto a força do sertão quanto a emoção dos grandes sucessos.

O evento tem o oferecimento do Banco do Brasil Estilo, patrocínio dos cartões BB Visa, Banco do Brasil e Governo Federal. A realização é do Metrópoles, com produção da Oh! Artes.

Programação:

Fagner

24 de outubro

Lô Borges, Beto Guedes e Sérgio Hinds

Turnê: Esquinas & Canções

25 de outubro

Martinho da Vila

31 de outubro

Tim Bernardes

8 de novembro

Paralamas do Sucesso & Dado Villa Lobos

Turnê: Celebrando 40 anos de Clássicos

21 de novembro

Caetano Veloso

11 de dezembro

Festival Estilo Brasil

Local: Ulysses Centro de Convenções

Ingressos: Bilheteria Digital