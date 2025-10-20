dos-luxuosos-aos-intimistas:-os-casamentos-que-deram-o-que-falar-em-2025

O ano de 2025 ainda não acabou, mas já pode se dizer que os últimos meses foram marcados por casamento que movimentaram as redes sociais e o mundo das celebridades. De astros musicais internacionais a nomes de destaque artístico no Brasil, as idas ao altar foram celebradas das mais diversificadas formas, desde festas milionárias em praias paradisíacas a cerimônias discretas.

De um jeito ou de outro, o amor foi o grande protagonista do ano. E não faltaram holofotes para cada detalhe. A seguir, o portal LeoDias relembra os casamentos que mais deram o que falar!

Os casamentos do ano

Ana Maria Braga e Fabio Arruda

Quem encabeça a lista é Ana Maria Braga, que juntou as escovas dente com Fabio Arruda em abril. Um dos nomes de maior prestígio da TV brasileira, a apresentadora do “Mais Você” convidou outros destaques do ramo para a cerimônia intimista, celebrada na própria residência, em São Paulo. Sabrina Sato e Nicolas Prattes, Eliana, Luciano Huck e Tati Machado estavam entre os convidados.

Em junho, foi a vez da celebração religiosa, desta vez na Fazenda Primavera, em Bofete, no interior de São Paulo.

Giovanna Lancellotti e Gabriel David

Giovanna Lancellotti e Gabriel David também optaram por uma cerimônia dupla, ambas em junho: a primeira delas foi aos pés do Cristo Redentor, na noite do Rio de Janeiro. O time estrelado de padrinhos contou com Agatha Moreira, Rodrigo Simas, Fernanda Paes Leme e Miguel Rômulo com a noiva, a modelo Fran Castro, além de Enzo Celulari e a atriz Thaís Müller.

A segunda aconteceu em São João da Boa Vista, no interior de São Paulo, na vinícola da família da atriz.

Sabrina Sato e Nicolas Prattes

Outro casal que oficial a união foi Sabrina Sato e Nicolas Prattes, que se casaram em uma cerimônia intimista em janeiro, na Fazenda Boa Vista, em Porto Feliz, interior de São Paulo. A celebração contou com cerca de 100 convidados próximos, incluindo amigos e familiares, e Zoe, filha da apresentadora, esteve presente. O ato não contou com padrinhos ou madrinhas e teve Mart’nália como atração musical.

Demi Lovato e Jordan Lutes

Estreando o time das atrações internacionais, Demi Lovato trocou alianças com o cantor e compositor Jordan Lutes, em maio. O palco do “sim” foi uma propriedade histórica com vista para o mar na Califórnia, nos Estados Unidos: “Assim que vimos o local, nós dois soubemos, sem sombra de dúvida, que era ali que queríamos nos casar”, contou a cantora à Vogue.

Selena Gomez e Benny Blanco

A Califórnia também sediou a união de outra diva pop norte-americana: Selena Gomez, que se casou com Benny Blanco em setembro. De acordo com o site Entertainment Tonight, o local do casório não foi revelado nem mesmo aos convidados. Os noivos mandaram ônibus levarem a seleta lista até o evento. Taylor Swift, Steve Martin, Paris Hilton, Ed Sheeran e Camila Cabello foram alguns dos presentes.

Isis Valverde e Marcus Buaiz

De volta ao Brasil, Isis Valverde e Marcus Buaiz chamaram atenção nas redes sociais com o casamento luxuosíssimo, em maio. A celebração ar livre, no interior de São Paulo, reuniu cerca de 200 convidados. Sophie Charlotte, Seu Jorge, Thaila Ayala e Mariana Ximenes estavam na lista de convidados, sendo as duas últimas como madrinhas.

Franciny Ehlke e Tony Maleh

A fila do time dos recém-casados é puxada por Franciny Ehlke e Tony Maleh, que se casaram em 11 de outubro. A união foi celebrada no alto de uma encosta, na Itália, com vista panorâmica para o mar Mediterrâneo. O casal fechou todo hotel para receber apenas seus convidados. Eles já haviam se casado em março, em Las Vegas, nos EUA. A influenciadora vem chamando atenção por receber presentes luxuosos do companheiro, como joias e até um helicóptero.