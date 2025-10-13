Dos palcos às telas: Ana Castela terá dupla participação em novela da Globo

A novela “Coração Acelerado”, que passa a ocupar a faixa das 19h da TV Globo a partir de janeiro, terá participação dupla de Ana Castela. Depois de revelar o “extra” como atriz, a cantora foi confirmada como voz da música tema da trama. A anúncio foi no Upfront 2026, encontro de negócios que trouxe as novidades da emissora para o próximo ano, nesta segunda-feira (13/10), em São Paulo.

Durante o evento, a Boiadeia surpreendeu o público ao performar “Olha Onde Eu Tô”, tema da obra escrita por Izabel Oliveira e Maria Helena Nascimento. Em agosto, ela já havia adiantado detalhes sobre a participação na produção: “Eu tenho uma novidade: vou participar de uma novela”, iniciou a artista, que brincou: “Além de cantora, agora vou virar atriz”.

“Eu vou participar de uma novela. É algo novo para mim, e eu estou muito feliz. Super diferente para mim, ter que decorar texto ao invés de letra de música”, continuou Ana Castela. A cantora, de 21 anos, acrescentou: “Música é mais fácil… eu já falei para o pessoal: “Coloquem só umas palavrinhas ali no meio, para ficar fácil para mim”, disse Ana Castela, durante a 70ª edição da Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos

Apesar da estreia no novo ramo, a cantora já possui familiaridade com o enredo de “Coração Acelerado”. Isso porque a história gira em torno do mundo sertanejo. A obra chega à grade da TV Globo em janeiro de 2026, substituindo “Dona de Mim”. A trama terá Isadora Cruz e Gabz como uma dupla sertaneja, além de Leandra Leal, Isabelle Drummond, Filipe Bragança, Marcos Caruso e outros destaques no elenco. A novela é ambientada em Bom Retorno, cidade fictícia nos arredores de Goiânia (GO).