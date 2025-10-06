“Dosimetria é conversa fiada”, diz Malafaia antes de ato por anistia

Antes do ato a favor da anistia a condenados pelo 8 de Janeiro, marcado para esta terça-feira (7/10), em Brasília, o pastor Silas Malafaia classificou o termo PL da Dosimetria, como ficou conhecido o projeto de lei na Câmara, como “conversa fiada”.

“Dosimetria é conversa fiada para boi dormir. Nós não somos bois. Dosimetria não é papel do Congresso. Papel do Congresso é conceder anistia”, afirmou o pastor.

3 imagens Fechar modal. 1 de 3

Malafaia diz que PL da dosimetria é “conversa fiada”

Reprodução / YouTube 2 de 3

Pastor Silas Malafaia defende anistia para condenados pelo 8 de Janeiro

DANILO M. YOSHIOKA/ESPECIAL METRÓPOLES @danilomartinsyoshioka 3 de 3

Silas Malafaia organizou ato pela anistia em Brasília

Isabella Finholdt/Especial Metrópoles

O religioso defendeu a anistia ampla e criticou a manifestação contrária à medida, realizada em 21 de setembro, que contou com a presença de artistas.

“Não vai ter ninguém da Lei Rouanet [no ato pela anistia], não vai ter ninguém famosinho. Artista é o povo, principalmente as pessoas que têm seus parentes presos injustamente. Eles vão estar lá”, disse Malafaia.

Leia também

A caminhada organizada pelo segmento conservador acontece um dia antes da data prevista para a votação do PL da Dosimetria, na Câmara dos Deputados.