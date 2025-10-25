Doutorandos do Brasil são os mais satisfeitos? Entenda estudo polêmico

Um artigo publicado pela revista Nature em 20 de outubro apontou que os estudantes de doutorado brasileiros estão entre os mais satisfeitos do mundo.

O levantamento, feito com mais de 3,7 mil doutorandos de 107 países, mostrou que 83% dos participantes que estudam no Brasil disseram estar pelo menos moderadamente satisfeitos com seus programas — número acima da média global, que é de 75%. O país também liderou em otimismo, com 80% afirmando gostar de seus cursos e 78% dizendo se sentir realizados com o trabalho acadêmico.

Apesar dos resultados, os próprios autores do estudo alertam que o cenário é mais complexo do que parece. O levantamento teve adesão espontânea e maior participação de alguns países, como Brasil, China e Estados Unidos, o que pode influenciar a representatividade dos dados.

“Pouca valorização”

Para o professor Ronni Amorim, da Universidade de Brasília (UnB), os índices de satisfação não condizem com a realidade enfrentada pela maioria dos doutorandos no país.

“Não acredito que os brasileiros sejam os mais satisfeitos do mundo. As condições de trabalho e o valor das bolsas estão muito aquém das necessidades básicas. Apesar do reajuste recente, o valor ainda é baixo e mostra que os pesquisadores são pouco valorizados”, afirma.

O pesquisador lembra que, além da remuneração insuficiente, a falta de financiamento para insumos e equipamentos também compromete a pesquisa. “Sem recursos, o trabalho perde qualidade. E as perspectivas de carreira, em muitas áreas, continuam desanimadoras”, lamenta.

Doutorado como realização pessoal

Para a doutoranda Luana Costa, de 26 anos, do Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA), os números da pesquisa refletem apenas parte da realidade.

“Tenho o privilégio de estudar em uma instituição com excelente infraestrutura e auxílios complementares, como vale-alimentação e transporte, que ajudam muito. Mas, de forma geral, muitos doutorandos enfrentam dificuldades significativas. Em grandes cidades, mais da metade da bolsa vai para o aluguel, e sobra pouco para o resto”, ressalta.

Ela acredita que o sentimento de satisfação apontado pela pesquisa também possa ter origem emocional e cultural. “Muitos veem o doutorado como um sonho realizado. Para quem veio de famílias com poucos recursos, poder se dedicar à pesquisa já é uma conquista. Essa sensação de propósito e gratidão ajuda a manter uma percepção positiva, mesmo com tantos desafios”, reflete.

Luana destaca, porém, que é preciso investir mais para tornar o ambiente acadêmico realmente competitivo. “O reajuste anual das bolsas conforme a inflação e mais financiamento para intercâmbios e eventos científicos seriam passos importantes. Assim, poderíamos formar pesquisadores de excelência aqui, sem precisar sair do país”, afirma.

Fazer doutorado no Brasil ou ir para o exterior?

Apesar de todos os problemas, na comparação com outros países, fazer doutorado no Brasil ainda pode trazer vantagens, dependendo da área e do projeto de vida do pesquisador. O professor Francisco Thiago Silva, da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília (UnB), explica que o sistema nacional tem características únicas.

“Há um vínculo forte com temas da realidade brasileira e acesso a redes públicas de saúde e educação, o que permite que a pesquisa dialogue com políticas e extensão. Além disso, o custo de mobilidade é menor e muitos estudantes conseguem manter laços familiares e profissionais durante o curso”, destaca.

Por outro lado, ele reconhece que o financiamento e as oportunidades de inserção profissional são mais consistentes no exterior. Segundo ele, em outros países, os laboratórios têm maior densidade de recursos e as redes internacionais facilitam o acesso a empregos fora da academia.

“O que recomendo aos meus orientandos é um percurso híbrido: doutorado aqui, com estágio-sanduíche ou colaborações internacionais bem orientadas. Isso amplia horizontes e fortalece nossa produção científica sem esvaziar o sistema brasileiro”, diz.

Thiago observa, no entanto, que o desafio começa justamente após a titulação. O país forma cerca de 90 mil mestres e doutores por ano, mas ainda carece de políticas que garantam a absorção desses profissionais.

“Sem oportunidades estáveis no setor público, na indústria ou em projetos de inovação social, a satisfação que existe durante o curso nem sempre se traduz em uma trajetória sustentável”, avalia.

Investimento é necessário

Ele defende que o país invista em programas de transição para recém-doutores, com bolsas temporárias vinculadas a metas e projetos estratégicos. Também sugere que o sistema de avaliação valorize outras dimensões da pesquisa.

“Precisamos reconhecer não só os artigos em revistas, mas também a ciência aberta, a extensão e a transferência de conhecimento. É fundamental que a pós-graduação ajude o Brasil a avançar em inovação, justiça social e redução das desigualdades”, finaliza.

