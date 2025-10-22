22/10/2025
Universo POP
Coluna da Kelly Kley: Boate X43 será palco da tão esperada X43 Retrô Anos 90’s em Rio Branco
Adele pode fazer seu primeiro show no Brasil em 2026, na Praia de Copacabana
Idoso finge a própria morte para testar quem compareceria ao seu velório
Patixa Teló exibe novo sorriso após colocar prótese dentária
Léo Santana e Lore Improta anunciam segunda gravidez: “Agora somos 4!”
Filho de Wesley Safadão fala pela primeira vez sobre tumor no cérebro
De Sena Madureira ao Paris Fashion Week: modelo acreana estreia em passarela internacional
Cansado de furtos, médico deixa recado para ladrões colado no portão: “Me arrombaram três vezes”
MasterChef Confeitaria 2025: Johnlee é o eliminado da semana
Youtuber Capitão Hunter é preso suspeito de estupro de vulnerável

Dra. Fernanda Bustamante é o nome por trás da harmonização glútea que conquistou o Brasil

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
dra.-fernanda-bustamante-e-o-nome-por-tras-da-harmonizacao-glutea-que-conquistou-o-brasil

Referência nacional em harmonização glútea sem PMMA, Dra. Fernanda Bustamante vem mudando o padrão da estética corporal no Brasil. Com mais de 10 mil pacientes atendidos, ela se tornou um dos principais nomes da área, conhecida por unir ciência, técnica e resultados naturais em um procedimento que transforma não só o corpo, mas também a autoestima.

A técnica desenvolvida e aplicada por Dra. Fernanda utiliza ácido hialurônico, uma substância segura, biocompatível e livre de riscos de alergia ou rejeição. Diferente dos métodos antigos, o procedimento é feito sob anestesia local, dispensa afastamento do trabalho e permite o retorno às atividades físicas em até 48 horas. E o melhor: o resultado é imediato, visível logo após a aplicação.

Veja as fotos

Divulgação
Dra. Fernanda Bustamante é referência nacional em harmonização glútea sem PMMADivulgação
Divulgação
Dra. Fernanda Bustamante é referência nacional em harmonização glútea sem PMMADivulgação
Divulgação
Dra. Fernanda Bustamante é referência nacional em harmonização glútea sem PMMADivulgação
Divulgação
Dra. Fernanda Bustamante é referência nacional em harmonização glútea sem PMMADivulgação
Divulgação
Dra. Fernanda Bustamante é referência nacional em harmonização glútea sem PMMADivulgação

Leia Também

Com uma trajetória marcada pela ética e pela busca constante por inovação, Dra. Fernanda é também palestrante e mentora de outros profissionais da estética. Ela ministra cursos VIP, compartilha conhecimento técnico e está à frente de duas clínicas conceito no Espírito Santo, além de realizar atendimentos exclusivos em São Paulo.

Formada como farmacêutica esteta, Dra. Fernanda Bustamante atua dentro de todas as diretrizes e competências previstas pelo seu conselho profissional, garantindo segurança e excelência em cada etapa do atendimento.

Em um universo onde muitos procedimentos ainda geram dúvidas e receios, Dra. Fernanda tem se destacado justamente por oferecer resultados reais, imediatos e seguros — provando que a beleza pode (e deve) caminhar ao lado da responsabilidade.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost