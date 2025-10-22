Dra. Fernanda Bustamante é o nome por trás da harmonização glútea que conquistou o Brasil

Referência nacional em harmonização glútea sem PMMA, Dra. Fernanda Bustamante vem mudando o padrão da estética corporal no Brasil. Com mais de 10 mil pacientes atendidos, ela se tornou um dos principais nomes da área, conhecida por unir ciência, técnica e resultados naturais em um procedimento que transforma não só o corpo, mas também a autoestima.

A técnica desenvolvida e aplicada por Dra. Fernanda utiliza ácido hialurônico, uma substância segura, biocompatível e livre de riscos de alergia ou rejeição. Diferente dos métodos antigos, o procedimento é feito sob anestesia local, dispensa afastamento do trabalho e permite o retorno às atividades físicas em até 48 horas. E o melhor: o resultado é imediato, visível logo após a aplicação.

Com uma trajetória marcada pela ética e pela busca constante por inovação, Dra. Fernanda é também palestrante e mentora de outros profissionais da estética. Ela ministra cursos VIP, compartilha conhecimento técnico e está à frente de duas clínicas conceito no Espírito Santo, além de realizar atendimentos exclusivos em São Paulo.

Formada como farmacêutica esteta, Dra. Fernanda Bustamante atua dentro de todas as diretrizes e competências previstas pelo seu conselho profissional, garantindo segurança e excelência em cada etapa do atendimento.

Em um universo onde muitos procedimentos ainda geram dúvidas e receios, Dra. Fernanda tem se destacado justamente por oferecer resultados reais, imediatos e seguros — provando que a beleza pode (e deve) caminhar ao lado da responsabilidade.