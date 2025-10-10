Drake perde processo para Kendrick Lamar após denúncia de difamação

Drake perdeu um processo contra a Universal Music Group (UMG) relacionado à música Not Like Us, de Kendrick Lamar. A decisão foi divulgada pela Justiça dos Estados Unidos na última quinta-feira (9/10).
De acordo com a Billboard, a juíza federal Jeannette Vargas concluiu que o trecho em que Kendrick chama Drake de “pedófilo certificado” não configura uma declaração factual passível de ação judicial.
Segundo ela, a letra integra uma diss track — um tipo de canção comum no rap, usada para provocar e atacar outros artistas em tom competitivo.
A defesa do cantor alegava que a gravadora teria promovido uma “narrativa maliciosa” envolvendo acusações de pedofilia, embora Kendrick Lamar não tenha sido incluído como réu direto no processo.
A Justiça considerou que a acusação de pedofilia estava inserida em um contexto de hipérbole, característico das batalhas de rap, em que provocações e exageros são parte do estilo.
A decisão também destacou que Drake já havia utilizado linguagem semelhante em suas próprias músicas — como em Family Matters, na qual ele insinua que Lamar seria um “abusador doméstico”.
Em comunicado enviado à Billboard, os advogados do artista informaram que pretendem recorrer da decisão.