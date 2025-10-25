Drama histórico com Dalton Vigh começa a ser filmado em Sergipe

Sob a direção de Caco Souza, as filmagens do drama “Corações Naufragados” começaram no Sergipe.

Dalton Vigh, Daniel de Oliveira, Olívia Torres, William Nascimento, Gabi Britto, Wagner Santisteban, Mina Nercessian, Domingos Antônio e Leonardo Medeiros estão no elenco principal.

Vigh faz o Camargo, Almirante da Marinha e figura de prestígio na sociedade carioca. Pai de Lucinda e amigo pessoal do presidente Getúlio Vargas, é um homem rígido, tradicionalista e profundamente comprometido com a ordem e os valores da época. Sua postura austera e o senso de dever o tornam respeitado, mas também distante e inflexível. Tem dificuldade em lidar com a independência da filha e, sobretudo, em aceitar seu envolvimento com Francisco um amor que desafia sua visão de mundo e ameaça o controle que acredita ter sobre a família.

A produção aborda um episódio pouco explorado da memória nacional: os ataques do submarino alemão U-507 à costa sergipana, em 1942, durante a Segunda Guerra Mundial.

Os ataques e as mais de 600 mortes geraram uma revolta, levando o Brasil a declarar guerra ao Eixo.

Além de nomes consagrados da televisão, o filme conta ainda com grande elenco sergipano, mais de 40 atores da região.

“Dirigir este projeto é uma responsabilidade e uma honra. Estamos contando uma parte fundamental e ainda pouco explorada da história recente do nosso país. É gratificante poder fazer isso, ao lado de um elenco poderoso e de uma equipe técnica extremamente talentosa”, diz Caco Souza.

Ambientada entre o Rio de Janeiro e Sergipe, a trama acompanha Lucinda Camargo (Olivia Torres), jovem jornalista que ousa revelar sua identidade, após escrever sob pseudônimo masculino, e o Capitão Francisco da Silva (William Nascimento), oficial sergipano da Marinha e líder clandestino antinazista. Entre o amor e a resistência, o casal enfrenta a repressão política e a tragédia da guerra, que ceifou a vida de mais de centenas de civis brasileiros.