Dramaturgia da TV está toda no Rio. SP não tem mais nada

Uma questão das mais pertinentes no atual momento, é que toda a produção dramatúrgica da TV está fortemente concentrada no Rio de Janeiro, onde Globo e Record têm construídas as suas estruturas para tais fins.

São Paulo, embora seja o centro econômico e financeiro do país, ficou praticamente sem nada, mesmo abrigando uma imensa quantidade de profissionais qualificados, escolas de formação e um mercado publicitário poderoso.

Uma situação que se tornou ainda mais capenga no instante em que o SBT decidiu interromper suas atividades.

No passado, com Tupi e Excelsior, ou mais recentemente SBT e até Band, esse cenário já foi mais dividido.

O problema é que, em relação a este atual quadro, se resumem a zero as possibilidades de qualquer alteração. E, por aí, mudanças ou duplicação de estruturas, diante da dispensabilidade e dos custos que isso significa.

Talvez o streaming, com as tantas produtoras a serviço de Netflix, Amazon, Disney e Max, além de outras plataformas, possa fazer ou compensar de alguma maneira.

Mais que isso

Walcyr Carrasco, feliz e educadamente, agradeceu a Mariana Ximenes pelo lindo cachecol que ela lhe deu de presente. Cachecol que não fala português.

Mariana, que é um nome muito cotado para a próxima novela dele, “Quem Ama, Cuida”.

Posso pedir?

Até em nome dos tantos funcionários de lá, a Rede TV! está precisando demais de uma maior presença de seus donos, Amilcare Dallevo e Marcelo de Carvalho.

De uma participação mais ativa dos dois. Por favor. Este é, de verdade, um pedido de socorro.

Vida nova

Mel Summers, estrela de “A Caverna Encantada”, agora faz a Aninha de “Êta Mundo Melhor!”.

Nos bastidores, um encontro com Flávia Alessandra.

Tem a força

Cátia Fonseca, mesmo fora da TV, continua sempre muito buscada pelas agências de propaganda e conhecidos clientes.

Só nesses últimos dias, ela fechou quatro grandes campanhas para o seu digital.

Preço da final

O maior dos problemas para a final da Libertadores, com dois brasileiros ou não, vão desde o elevado preço das passagens às dificuldades com transporte e hospedagem.

Está tudo muito difícil. O Peru está em estado de emergência.

Nota musical

Péricles, próxima atração do nosso programa, está lançando um novo projeto, agora na companhia do Ferrugem.

Trabalho de gente grande. Começa no dia 28.

Na agenda

O evento que reúne os principais nomes do elenco da Record em todo final de ano, o “Família Record”, já tem suas gravações confirmadas para 5 de dezembro.

Os convites para o elenco, os que irão participar, ainda serão disparados.

Porém…

Sobre a retrospectiva do jornalismo da Record, foi decidido que Roberto Cabrini fará sozinho.

Só falta definir a data de exibição.

Uma década

O Globoplay completa 10 anos no dia 3 de novembro e são aguardadas algumas ações comemorativas.

Exibindo conteúdos originais, entre novelas, séries e programas, esta divisão da Globo também se tornou um espaço importante para o mercado de trabalho, tamanha a quantidade de parcerias. E vem mais por aí.

Por exemplo

“Poderosas do Cerrado” vai estrear quarta-feira que vem no Globoplay e no dia seguinte, às 21h45, no GNT, com as empresárias Andréa Mota, Cristal Lobo, Layla Monteiro, Roseli Tavares, Tana Lobo e Thaily Semensato.

É um doc-reality que acompanha a rotina de glamour de mulheres que dominam a alta sociedade de Goiânia.

Vem aí

Emílio Dantas está em ritmo de aquecimento para voltar às novelas da Globo. O convite é para fazer um vilão, Hudson, em “Dona de Mim”.

Ele terá como principal alvo a pequena Sofia (Elis Cabral).

Séries

Ainda em relação a Emílio Dantas, sua última novela na Globo foi justamente o sucesso “Vai na Fé”, da mesma Rosane Svartman.

Já para o streaming, o ator tem duas produções inéditas: “Ângela Diniz: Assassinada e Condenada”, com estreia, dia 13, na HBO Max. Mas “Emergência 53”, nova série médica do Globoplay, ficou para 2026.

Tá rolando

Lembra que aqui se falou do interesse da Seriella em conteúdos verticais, formato que tem chamado atenção das nossas TVs e produtoras independentes?

Pois é, o projeto caminha a passos bem largos por lá.

Intervalo

A Fundação Cásper Líbero definiu Cláudio Corrêa, ex-Globo, com seu novo presidente comercial. Com mais de duas décadas de experiência, o executivo vai liderar e representar a área comercial da TV Gazeta e da Gazeta FM (88.1), entre outros setores.

Balanço

E aí tem gente que não acredita na força das novelas…

“Vale Tudo”, números fechados, atingiu 150 milhões de brasileiros diferentes que, ao longo de sua exibição, assistiram à novela. Conceito de unique viewers. Impressionante.

Bate – Rebate