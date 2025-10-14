Drink com lagosta inteira por R$ 655 vira atração em restaurante

Uma releitura ousada do clássico drink Bloody Mary tem chamado atenção no restaurante Claudio’s Waterfront, em Long Island, Nova York. O motivo? A bebida é servida com uma lagosta inteira mergulhada no copo e custa US$ 120, o equivalente a cerca de R$ 655.
Segundo informações do jornal New York Post, a ideia nasceu no ano passado e transformou o tradicional coquetel de tomate em uma verdadeira refeição. Além da lagosta do Maine, a versão turbinada ainda leva fatias de bacon e oito camarões graúdos, criando uma apresentação impressionante que viralizou entre os clientes.
O drink refresca e alimenta ao mesmo tempo
“Meu Deus, os clientes estão impressionados. As pessoas estão vindo só por causa disso”, celebrou a sócia e gerente do restaurante, Celeste Fierro, ao NY Post. “Certa vez, numa despedida de solteira, pediram cinco para a mesa”, acrescentou ela.
A receita original do drink
A receita original do Bloody Mary foi criada em Paris na década de 1920 e combina vodca, suco de tomate, limão, salsão e especiarias. No Claudio’s, a bebida assume papel duplo: além de refrescar, funciona como molho para realçar o sabor do crustáceo.
Para quem busca uma experiência gastronômica curiosa e extravagante, o coquetel promete surpreender e alimentar.