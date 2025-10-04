Drone russo atinge trem na Ucrânia e deixa cerca de 30 feridos em estação

Um ataque russo com drone atingiu, na manhã deste sábado (4/10), um trem de passageiros na estação ferroviária da cidade de Shostka, região de Sumy, no norte da Ucrânia. Segundo a mídia local, cerca de 30 pessoas ficaram feridas, mas o número de vítimas ainda está sendo apurado.

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky publicou, no Telegram, um vídeo que mostra um vagão destruído e em chamas. Ele classificou a ofensiva como “brutal” e afirmou que equipes de emergência prestam atendimento no local. “Até ao momento, já são conhecidas dezenas de pessoas feridas. Preliminarmente, havia tanto funcionários da Ukrzaliznytsia (Empresa de Ferrovias Ucranianas) como passageiros no local do ataque”, escreveu.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Ataque russo atinge trem na Ucrânia e deixa 30 feridos Reprodução/Telegram/Zelenskiy / Official Ataque russo atinge trem na Ucrânia e deixa 30 feridos Reprodução/Telegram/Zelenskiy / Official Ataque russo atinge trem na Ucrânia e deixa 30 feridos Reprodução/Telegram/Zelenskiy / Official Ataque russo atinge trem na Ucrânia e deixa 30 feridos Reprodução/Telegram/Zelenskiy / Official Voltar

Próximo

“Os russos não poderiam ignorar que estavam a atingir civis. E isto é terror, que o mundo não tem o direito de ignorar. Todos os dias, a Rússia tira vidas humanas. E apenas a força pode forçá-los a parar”, completou o presidente.

Zelensky também cobrou ações mais firmes dos aliados. Ele disse que, embora tenha ouvido declarações decisivas da Europa e dos Estados Unidos, “já é hora de que essas palavras se transformem em ação”. O presidente defendeu uma união “com todos que não aceitam que assassinatos e terror sejam normais”, afirmando que conversas não são mais suficientes.

Nos últimos dois meses, a Rússia tem intensificado ataques aéreos contra a infraestrutura ferroviária ucraniana, com bombardeios quase diários.