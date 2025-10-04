04/10/2025
Universo POP
Cena inesperada: encontro com mucura dentro de casa viraliza nas redes
Com choro durante audiência, P. Diddy é condenado a mais de 4 anos de prisão por abuso contra mulheres
Quem matou Odete? Cronograma da reta final de “Vale Tudo” revela próximos acontecimentos
Após cirurgia, Gracyanne se compromete a ler a Bíblia no tempo em que faria exercícios
Marcelo Faria exalta legado de “Vale Tudo” e não descarta volta às novelas
Vini Jr. manda recado após Virginia Fonseca posar de biquíni
Vini Jr. se pronuncia após Virginia publicar visita à casa dele
Via Verde Shopping o destino ideal para vivenciar experiências únicas no Mês das Crianças
Novidade! Gata Make inaugura 7ª loja, na Baixada da Sobral, com grande sucesso de público
CEO da Expoacre perde 40kg e passa por transformação impressionante; veja antes e depois

Drone russo atinge trem na Ucrânia e deixa cerca de 30 feridos em estação

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
drone-russo-atinge-trem-na-ucrania-e-deixa-cerca-de-30-feridos-em-estacao

Um ataque russo com drone atingiu, na manhã deste sábado (4/10), um trem de passageiros na estação ferroviária da cidade de Shostka, região de Sumy, no norte da Ucrânia. Segundo a mídia local, cerca de 30 pessoas ficaram feridas, mas o número de vítimas ainda está sendo apurado.

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky publicou, no Telegram, um vídeo que mostra um vagão destruído e em chamas. Ele classificou a ofensiva como “brutal” e afirmou que equipes de emergência prestam atendimento no local. “Até ao momento, já são conhecidas dezenas de pessoas feridas. Preliminarmente, havia tanto funcionários da Ukrzaliznytsia (Empresa de Ferrovias Ucranianas) como passageiros no local do ataque”, escreveu.

Veja as fotos

Reprodução/Telegram/Zelenskiy / Official
Ataque russo atinge trem na Ucrânia e deixa 30 feridosReprodução/Telegram/Zelenskiy / Official
Reprodução/Telegram/Zelenskiy / Official
Ataque russo atinge trem na Ucrânia e deixa 30 feridosReprodução/Telegram/Zelenskiy / Official
Reprodução/Telegram/Zelenskiy / Official
Ataque russo atinge trem na Ucrânia e deixa 30 feridosReprodução/Telegram/Zelenskiy / Official
Reprodução/Telegram/Zelenskiy / Official
Ataque russo atinge trem na Ucrânia e deixa 30 feridosReprodução/Telegram/Zelenskiy / Official

Leia Também

“Os russos não poderiam ignorar que estavam a atingir civis. E isto é terror, que o mundo não tem o direito de ignorar. Todos os dias, a Rússia tira vidas humanas. E apenas a força pode forçá-los a parar”, completou o presidente.

Zelensky também cobrou ações mais firmes dos aliados. Ele disse que, embora tenha ouvido declarações decisivas da Europa e dos Estados Unidos, “já é hora de que essas palavras se transformem em ação”. O presidente defendeu uma união “com todos que não aceitam que assassinatos e terror sejam normais”, afirmando que conversas não são mais suficientes.

Nos últimos dois meses, a Rússia tem intensificado ataques aéreos contra a infraestrutura ferroviária ucraniana, com bombardeios quase diários.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost