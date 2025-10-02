02/10/2025
Universo POP
Estúdios Globo celebram 30 anos com inauguração de Calçada da Fama
Revelação de Leonardo mexe com reta final de “Vale Tudo”
Após intoxicação por metanol, imagens de Hungria internado são divulgadas
Buquê pega fogo em festa de aniversário no Acre e cena vira meme na internet; ASSISTA
Cantor Hungria é internado com suspeita de intoxicação por metanol
Prefeitura do Acre contrata show da cantora Joelma por R$ 650 mil para evento previsto apenas em 2026
“Os Feiticeiros Além de Waverly Place” lança trailer da 2ª temporada
Com Sabrina Carpenter, Lollapalooza Brasil anuncia line-up de cada dia para 2026
Cardi B publica carta aberta para Nicki Minaj após briga e cita abuso de drogas e estupro
Angélica retorna à TV com novo programa ao vivo

Drones causam fechamento temporário de aeroporto na Alemanha

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
drones-causam-fechamento-temporario-de-aeroporto-na-alemanha

O Aeroporto Franz Josef Strauss, em Munique, na Alemanha, precisou ser fechado temporariamente na noite desta quinta-feira (2/10) após relatos de avistamentos de drones na região. Segundo a Polícia Federal alemã, cerca de 20 voos foram cancelados em função da paralisação.

Segundo as autoridades, as primeiras ocorrências foram registradas por volta das 22h30 (horário local, 17h30 em Brasília), quando testemunhas relataram a presença de drones nas proximidades do aeroporto. Cerca de uma hora depois, novos avistamentos ocorreram sobre as pistas.

A Polícia Federal chegou a realizar buscas em solo e com helicóptero, mas não encontrou os aparelhos.

Por motivos de proteção contra ruídos, o aeroporto fecha suas operações à meia-noite e deve retomar os voos normalmente a partir das 5h (horário local) desta sexta-feira. Policiais estaduais e federais continuam monitorando a área.

Pressão por defesa contra drones

O episódio reacendeu o debate sobre a criação de um sistema de defesa antidrone na Alemanha. O líder do grupo parlamentar CDU/CSU, Jens Spahn, defendeu a adoção imediata de uma estrutura tecnológica integrada para lidar com esse tipo de ameaça.

Em vez de atirar em drones com caças, precisamos de um ecossistema tecnológico ágil que nos permita reagir imediatamente. Precisamos de um sistema de defesa funcional o mais rápido possível, não em cinco anos”, disse Spahn.

O político também endossou a fala do ministro das Relações Exteriores Johann Wadephul, que defende a retomada do serviço militar obrigatório no país. Segundo Spahn, se a projeção do ministro da Defesa de que o presidente Vladimir Putin poderia atacar o território da Otan em 2029 estiver correta, a Alemanha precisa ser “significativamente mais ambiciosa” na preparação militar.

Leia também

“Acalmem-se, durmam tranquilos”, disse Putin

Mais cedo, nesta quinta-feira, durante participação no Fórum Valdai, realizado em Sochi, Putin acusou os países-membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), de alimentarem uma “histeria” em torno de uma suposta ameaça iminente de Moscou contra a Europa.

Em seguida, mandou um recado direto aos líderes europeus.

“Quero apenas dizer: acalmem-se, durmam tranquilos e cuidem dos seus próprios problemas. Basta ver o que acontece nas ruas das cidades europeias”.

Na pauta sobre drones, em tom debochado, o líder do Kremlin ainda reagiu a acusações de que drones de Moscou teriam violado o espaço aéreo de países europeus. “Não vou mais mandar drones para a Dinamarca, prometo”.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost