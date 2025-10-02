Drones causam fechamento temporário de aeroporto na Alemanha

O Aeroporto Franz Josef Strauss, em Munique, na Alemanha, precisou ser fechado temporariamente na noite desta quinta-feira (2/10) após relatos de avistamentos de drones na região. Segundo a Polícia Federal alemã, cerca de 20 voos foram cancelados em função da paralisação.

Segundo as autoridades, as primeiras ocorrências foram registradas por volta das 22h30 (horário local, 17h30 em Brasília), quando testemunhas relataram a presença de drones nas proximidades do aeroporto. Cerca de uma hora depois, novos avistamentos ocorreram sobre as pistas.

A Polícia Federal chegou a realizar buscas em solo e com helicóptero, mas não encontrou os aparelhos.

Por motivos de proteção contra ruídos, o aeroporto fecha suas operações à meia-noite e deve retomar os voos normalmente a partir das 5h (horário local) desta sexta-feira. Policiais estaduais e federais continuam monitorando a área.

Pressão por defesa contra drones

O episódio reacendeu o debate sobre a criação de um sistema de defesa antidrone na Alemanha. O líder do grupo parlamentar CDU/CSU, Jens Spahn, defendeu a adoção imediata de uma estrutura tecnológica integrada para lidar com esse tipo de ameaça.

“Em vez de atirar em drones com caças, precisamos de um ecossistema tecnológico ágil que nos permita reagir imediatamente. Precisamos de um sistema de defesa funcional o mais rápido possível, não em cinco anos”, disse Spahn.

O político também endossou a fala do ministro das Relações Exteriores Johann Wadephul, que defende a retomada do serviço militar obrigatório no país. Segundo Spahn, se a projeção do ministro da Defesa de que o presidente Vladimir Putin poderia atacar o território da Otan em 2029 estiver correta, a Alemanha precisa ser “significativamente mais ambiciosa” na preparação militar.

“Acalmem-se, durmam tranquilos”, disse Putin

Mais cedo, nesta quinta-feira, durante participação no Fórum Valdai, realizado em Sochi, Putin acusou os países-membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), de alimentarem uma “histeria” em torno de uma suposta ameaça iminente de Moscou contra a Europa.

Em seguida, mandou um recado direto aos líderes europeus.

“Quero apenas dizer: acalmem-se, durmam tranquilos e cuidem dos seus próprios problemas. Basta ver o que acontece nas ruas das cidades europeias”.

Na pauta sobre drones, em tom debochado, o líder do Kremlin ainda reagiu a acusações de que drones de Moscou teriam violado o espaço aéreo de países europeus. “Não vou mais mandar drones para a Dinamarca, prometo”.