dua-lipa-divulga-setlist-oficial-de-shows-no-brasil

Com data marcada para se apresentar no Brasil, a cantora Dua Lipa confirmou a setlist dos shows. A cantora britânica divulgou a playlist oficial da turnê no Spotify, colocando fim às especulações para que os fãs já se preparem para o que está por vir. As performances acontecerão nos dias 15 e 22 de novembro, em São Paulo e no Rio de Janeiro, respectivamente.
A seleção de músicas ganhou três inclusões: “We’re Good”, “Hotter Than Hell” e “French Exit”. No entanto, a artista tirou “One Kiss” e “Electricity” da setlist.
Além das 22 canções selecionadas, Dua Lipa fará, como de costume na turnê “Radical Optmism”, a apresentação de músicas em português, com covers de artistas locais.
Setlist de Dua Lipa nos shows no Brasil
- “Houdini”;
- “Training Season”;
- “Dance The Night”;
- “Don’t Start Now”;
- “Levitating”;
- “New Rules”;
- “These Walls”;
- “Break My Heart”;
- “Falling Forever”;
- “Physical”;
- “Love Again”;
- “Illusion”;
- “Be The One”;
- “Hotter Than Hell”;
- “We’re Good”;
- “Hallucinate”;
- “End of an Era”;
- “Happy For You”;
- “Watcha Doing”;
- “French Exit”;
- “Anything For Love”;
- “Maria”.