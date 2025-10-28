28/10/2025
Universo POP
Morre Ben Bader, influenciador financeiro do TikTok, aos 25 anos
Vídeo: Virginia Fonseca e Vini Jr. fazem primeira aparição pública após assumirem namoro
Quadro de Oruam é encontrado em mansão de traficante preso em megaoperação; veja vídeo
Com direito a balões e rosas, Vini Jr pede Virgínia em namoro e os dois assumem romance
Ex-RBD Dulce Maria anuncia segunda gravidez e celebra “novo capítulo de amor”
Casal vence na Justiça direito de registrar filha como Mariana Leão após recusa de cartório em Juiz de Fora
Youtuber Rafael Chocolate é condenado a pagar quase R$ 50 mil a vítimas de pegadinhas
Horóscopo do dia: previsões para os 12 signos nesta terça-feira
Rosalía lança primeiro single de novo disco; conheça “Berghain”
Daniel Alves reaparece em culto evangélico e afirma ter feito “pacto com Deus” após deixar a prisão

Dua Lipa divulga setlist oficial de shows no Brasil

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
dua-lipa-divulga-setlist-oficial-de-shows-no-brasil

Com data marcada para se apresentar no Brasil, a cantora Dua Lipa confirmou a setlist dos shows. A cantora britânica divulgou a playlist oficial da turnê no Spotify, colocando fim às especulações para que os fãs já se preparem para o que está por vir. As performances acontecerão nos dias 15 e 22 de novembro, em São Paulo e no Rio de Janeiro, respectivamente.

A seleção de músicas ganhou três inclusões: “We’re Good”, “Hotter Than Hell” e “French Exit”. No entanto, a artista tirou “One Kiss” e “Electricity” da setlist.

Leia Também

Veja as fotos

Reprodução Instagram @dualipa
Dua Lipa se apresentará em SP e no RJ em novembroReprodução Instagram @dualipa
Reprodução/@dualipa
Dua Lipa se apresentará em SP e no RJ em novembroReprodução/@dualipa
Crédito: Reprodução Instagram @dualipa
Dua Lipa se apresentará em SP e no RJ em novembroCrédito: Reprodução Instagram @dualipa
Reprodução
Dua Lipa se apresentará em SP e no RJ em novembroReprodução

Além das 22 canções selecionadas, Dua Lipa fará, como de costume na turnê “Radical Optmism”, a apresentação de músicas em português, com covers de artistas locais.

Setlist de Dua Lipa nos shows no Brasil

  1. “Houdini”;
  2. “Training Season”;
  3. “Dance The Night”;
  4. “Don’t Start Now”;
  5. “Levitating”;
  6. “New Rules”;
  7. “These Walls”;
  8. “Break My Heart”;
  9. “Falling Forever”;
  10. “Physical”;
  11. “Love Again”;
  12. “Illusion”;
  13. “Be The One”;
  14. “Hotter Than Hell”;
  15. “We’re Good”;
  16. “Hallucinate”;
  17. “End of an Era”;
  18. “Happy For You”;
  19. “Watcha Doing”;
  20. “French Exit”;
  21. “Anything For Love”;
  22. “Maria”.
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost