Duas adolescentes morrem ao praticar “subway surfing” em Nova York

Duas adolescentes foram encontradas mortas sobre o teto de um trem do metrô de Nova York, nos Estados Unidos, nesse sábado (4/10), segundo informou o chefe da agência de trânsito, Demetrius Crichlow. Ele voltou a alertar para os perigos do chamado “subway surfing”, a prática de andar do lado de fora dos vagões em movimento.

O acidente aconteceu no metrô Marcy Avenue, na Broadway, em Williamsburg. Os policiais chegaram ao local e encontraram as duas vítimas. Os socorristas tentaram realizar a reanimação cardiopulmonar, mas elas não resistiram.

O “subway surfing” é uma prática em que pessoas andam sobre os vagões do metrô ou se penduram pelas laterais enquanto o trem está em alta velocidade. A atividade se tornou ainda mais perigosa com a disseminação de vídeos nas redes sociais.

Crichlow afirmou que a morte das garotas é “de partir o coração”.

“Elas achavam que andar do lado de fora de um trem do metrô era uma brincadeira aceitável”, alegou Crichlow em um comunicado, segundo a imprensa internacional.

Ainda segundo Crichlow, surfar no metrô é “suicídio”. “Pais, professores e amigos precisam deixar claro para seus entes queridos: subir em um vagão do metrô não é ‘surfar’ — é suicídio”, alegou o o chefe da agência de trânsito.

Ele afirma ainda que pensa “tanto nas famílias enlutadas quanto nos trabalhadores do transporte público que encontraram essas crianças, todos terrivelmente abalados por esta tragédia”.

