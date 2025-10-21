21/10/2025
Duas apostas do DF acertam a quina na Mega-Sena e levam bolada

Escrito por Metrópoles
Ninguém acertou as seis dezenas sorteadas no concurso 2930 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (21/10), mas dois apostadores do Distrito Federal chegaram próximo. Os sortudos acertaram cinco números e fizeram a quina no sorteio.

Uma das apostas foi feita na Lotérica Dias Melhores, em Samambaia Sul, enquanto a outra foi registrada em canais eletrônicos. Ambas eram de cota única, ou seja, com um único ganhador. Cada um dos jogadores faturou R$ 40.435,71.

Além dos jogos do DF, outras 68 apostas fizeram a quina e levaram os R$ 40 mil.

O prêmio principal acumulou em R$ 85 milhões. Os números sorteados foram: 01 – 11 – 13 – 14 – 36 – 45.

O próximo sorteio da Mega-Sena é na quinta-feira (23/10). Apostas podem ser feitas em casas lotéricas ou pela internet. Para jogar on-line, o apostador precisa ter 18 anos ou mais, fazer um cadastro no site da Caixa e efetuar o pagamento com cartão de crédito. Após o registro, um token de verificação é enviado por e-mail para ativar a conta.

Receba seu prêmio

Caso você seja o ganhador, é permitido resgatar o prêmio somente nas agências da Caixa, com apresentação de identidade original, CPF e recibo da aposta original e premiado.

Os valores acima de R$ 10 mil são pagos em dois dias úteis, no mínimo, a partir da solicitação na agência.

Em casos do prêmio ser menor do que R$ 2.112, é possível receber em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa.

