Duas cidades do DF ficarão sem luz por 6 horas nesta sexta-feira

Áreas da Candangolândia e do Jardim Botânico terão o fornecimento de energia elétrica interrompido temporariamente nesta sexta-feira (17/10).

Na Candangolândia, será afetada a QR 04. Enquanto isso, no Jardim Botânico, o Condomínio Belvedere Green e a Fazenda Taboquinha (Chácara Dr. João), terão o abastecimento interrompido.

Nas duas regiões, a suspensão ocorrerá das 10h às 16h, segundo a Neoenergia, para que sejam realizados serviços de manutenção da rede elétrica.

Caso os serviços terminem antes do horário previsto, a rede será religada sem aviso prévio. Além dos desligamentos programados, interrupções não previstas podem ocorrer e devem ser registradas pelo telefone 116.

Clientes com deficiência auditiva e de fala têm atendimento disponível pelo 0800 701 0155, desde que um aparelho adaptado seja utilizado.