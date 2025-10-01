Duas pessoas foram presas por morte de professor no Acre; polícia dá detalhes das causas do crime

A Polícia Civil do Acre prendeu, nesta quarta-feira (1º), duas pessoas apontadas como envolvidas na morte do professor Reginaldo Silva Correia. O educador estava desaparecido desde a última quinta-feira (25) e teve o corpo enterrado nos fundos da casa de um dos suspeitos, sendo encontrado nesta quarta-feira (1º), no loteamento Saraiva, no município de Epitaciolândia.

Durante o interrogatório, V.O.S. confessou ter ocultado o cadáver e indicou aos investigadores o local onde o enterrou. A escavação foi feita com pá, enxada, boca-de-lobo e carrinho de mão, ferramentas que, segundo a polícia, foram fornecidas por M.F., também presa em flagrante.

As apurações iniciais revelam que o homicídio ocorreu no mesmo dia do desaparecimento. A polícia trabalha com a versão de que uma discussão entre a vítima e V.O.S. teria motivado o crime. O caso foi enquadrado nos artigos 121 (homicídio) e 211 (ocultação de cadáver) do Código Penal.

Com a conclusão do flagrante, os autos foram encaminhados ao Poder Judiciário. A Polícia Civil também solicitou a prisão preventiva de V.O.S. e continuará realizando diligências para esclarecer a motivação e as circunstâncias do crime.