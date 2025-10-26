26/10/2025
Duas pessoas morrem após caminhão capotar e bater de frente com carro; veja vídeo

O caso foi registrado como homicídio culposo e segue sob investigação para apurar as causas do acidente

Um grave acidente registrado na Romênia na última sexta-feira (24) chamou atenção pela violência do impacto. Um caminhão perdeu o controle em uma pista molhada, capotou e acabou batendo de frente com um carro que vinha na direção oposta. Com a força da batida, o veículo pesado ocupou as duas faixas da via.

Momento exato da colisão/Foto: Reprodução

De acordo com a polícia local, duas pessoas que estavam no carro morreram: um homem de 42 anos, que dirigia, e o passageiro de 39. O motorista do caminhão, de 54 anos, passou pelo teste de álcool, que deu negativo. O caso foi registrado como homicídio culposo e segue sob investigação para apurar as causas do acidente.

Veja o vídeo:

