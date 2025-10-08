Duas regiões do DF ficam sem energia nesta quarta (8/10). Veja quais

Equipes técnicas realizam nesta quarta-feira (8/10) serviços de modernização e melhoria da rede elétrica no Lago Sul e no Itapoã. Para a execução segura das atividades, o fornecimento de energia será interrompido temporariamente nas regiões.

No Lago Sul, o desligamento ocorre das 10h às 16h na SHIS QI 09. Já no Itapoã, o fornecimento será suspenso das 9h às 15h no Condomínio Del Lago.

Os serviços, conduzidos pela Neoenergia, visam ampliar a capacidade de atendimento e reduzir a necessidade de manutenções emergenciais.

Caso os serviços terminem antes do horário previsto, a rede será religada sem aviso prévio. Além dos desligamentos programados, interrupções não previstas podem ocorrer e devem ser registradas pelo telefone 116.

Clientes com deficiência auditiva e de fala têm atendimento disponível pelo 0800 701 0155, com aparelho adaptado.