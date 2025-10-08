08/10/2025
Universo POP
Paramount anuncia fim de seis canais no Brasil, incluindo MTV, Nickelodeon e Comedy Central
Identidade de assassino de Odete Roitman “vaza” em festa do elenco; veja vídeo
Homem em situação de rua cata lixo usando salto agulha e surpreende internautas
Exames confirmam intoxicação por metanol em cantor Hungria
Virginia confirma fim do affair com Vini Jr. após vazamento de conversas com modelo
Katy Perry teria demitido único dançarino hétero após descobrir que ele apoia Donald Trump
Grazi Massafera ironiza ‘família tradicional’ no Mais Você: “Papai, mamãe, filhinho e amante”
Político traído dá a volta por cima e aparece com nova companhia na ExpoFronteira; confira
Acreana cospe na cara da namorada do Belo em nova briga na Fazenda 17; ASSISTA
Em meio a rumores de affair com Virgínia , modelo brasileira revela troca de mensagens com Vini Jr.

Duas regiões do DF ficam sem energia nesta quarta (8/10). Veja quais

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
duas-regioes-do-df-ficam-sem-energia-nesta-quarta-(8/10).-veja-quais

Equipes técnicas realizam nesta quarta-feira (8/10) serviços de modernização e melhoria da rede elétrica no Lago Sul e no Itapoã. Para a execução segura das atividades, o fornecimento de energia será interrompido temporariamente nas regiões.

No Lago Sul, o desligamento ocorre das 10h às 16h na SHIS QI 09. Já no Itapoã, o fornecimento será suspenso das 9h às 15h no Condomínio Del Lago.

Leia também

Os serviços, conduzidos pela Neoenergia, visam ampliar a capacidade de atendimento e reduzir a necessidade de manutenções emergenciais.

Caso os serviços terminem antes do horário previsto, a rede será religada sem aviso prévio. Além dos desligamentos programados, interrupções não previstas podem ocorrer e devem ser registradas pelo telefone 116.

Clientes com deficiência auditiva e de fala têm atendimento disponível pelo 0800 701 0155, com aparelho adaptado.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost