Duas regiões do DF ficam sem energia nesta segunda-feira (20/10). Veja

As regiões de Sobradinho e Arapoanga ficarão sem energia, nesta segunda-feira (20/10). A suspensão do fornecimento será realizada para que ocorra o serviço de manutenção da Neoenergia Brasília.

Aos moradores de Arapoanga, o corte de energia será feito em toda a região, a partir das 10h. A previsão é que a manutenção seja finalizada às 16.

Já em Sobradinho, apenas os residentes do endereço do Condomínio Beija-Flor (DF-150, km 05, lote 04 B) terão a energia suspensa. O horário do serviço está previsto para ocorrer das 9h até as 15h.

Caso o trabalho termine antes do previsto, a rede voltará a ser energizada sem aviso prévio.

Além dos desligamentos programados, pode ser que a energia seja cortada em alguma região, sem comunicação prévia.

Nesses casos, a população pode registrar a ocorrência pelo telefone 116.