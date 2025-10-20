Duas regiões do DF ficam sem energia nesta segunda-feira (20/10). Veja

As regiões de Sobradinho e Arapoanga ficarão sem energia, nesta segunda-feira (20/10). A suspensão do fornecimento será realizada para que ocorra o serviço de manutenção da Neoenergia Brasília.
Aos moradores de Arapoanga, o corte de energia será feito em toda a região, a partir das 10h. A previsão é que a manutenção seja finalizada às 16.
Já em Sobradinho, apenas os residentes do endereço do Condomínio Beija-Flor (DF-150, km 05, lote 04 B) terão a energia suspensa. O horário do serviço está previsto para ocorrer das 9h até as 15h.
Caso o trabalho termine antes do previsto, a rede voltará a ser energizada sem aviso prévio.
Além dos desligamentos programados, pode ser que a energia seja cortada em alguma região, sem comunicação prévia.
Nesses casos, a população pode registrar a ocorrência pelo telefone 116.