20/10/2025
Universo POP
Menina ganha festa surpresa e tem reação emocionante: “Mãe, a festa é minha?”
Desfile com materiais reciclados encanta web pela criatividade de alunos no Acre
Vazam prints de João Vicente e Gracyanne: “Muito tesão”
Ohana Aiache e Sam Monteiro celebram união em cerimônia dos sonhos em Pipa
Ludmilla Cavalcante recebe anel do namorado em jantar romântico e seguidores suspeitam de noivado
Traída 16 vezes, Maíra Cardi revela que contratou secretária lésbica para Thiago Nigro
Jovem que se preparava para ser padre deixa o catolicismo para viver o amor com o namorado
Luana Piovani ataca jornalista do portal LeoDias: “Bosta de emprego”. Veja o que a repórter respondeu!
Após áudio vazado confirmando affair com João Vicente, Gracyanne se justifica: “Era outro”
Brigitte Bardot é internada em estado grave aos 91 anos na França

Duas regiões do DF ficam sem energia nesta segunda-feira (20/10). Veja

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
duas-regioes-do-df-ficam-sem-energia-nesta-segunda-feira-(20/10).-veja

As regiões de Sobradinho e Arapoanga ficarão sem energia, nesta segunda-feira (20/10). A suspensão do fornecimento será realizada para que ocorra o serviço de manutenção da Neoenergia Brasília.

Aos moradores de Arapoanga, o corte de energia será feito em toda a região, a partir das 10h. A previsão é que a manutenção seja finalizada às 16.

Já em Sobradinho, apenas os residentes do endereço do Condomínio Beija-Flor (DF-150, km 05, lote 04 B) terão a energia suspensa. O horário do serviço está previsto para ocorrer das 9h até as 15h.

Leia também

Caso o trabalho termine antes do previsto, a rede voltará a ser energizada sem aviso prévio.

Além dos desligamentos programados, pode ser que a energia seja cortada em alguma região, sem comunicação prévia.

Nesses casos, a população pode registrar a ocorrência pelo telefone 116.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost