Duas regiões do DF ficam sem energia nesta terça-feira. Saiba quais

A região do Arapoanga e endereços de Brazlândia ficarão temporariamente sem energia elétrica nesta terça-feira (14/10), para que sejam realizados serviços de manutenção da rede.

A suspensão afetará todo o Arapoanga e o serviço está previsto para ocorrer das 10h às 16h. Em Brazlândia, a manutenção acontecerá das 10h às 15h, no Núcleo Rural Alexandre de Gusmão, Chácara 1.063.

Segundo a Neoenergia, a suspensão temporária é necessária para garantir a segurança dos profissionais e da população.

Caso os serviços terminem antes do horário previsto, a rede será religada sem aviso prévio. Além dos desligamentos programados, interrupções não previstas podem ocorrer e devem ser registradas pelo telefone 116.

Clientes com deficiência auditiva e de fala têm atendimento disponível pelo 0800 701 0155, desde que seja utilizado um aparelho adaptado.