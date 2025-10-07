Duas regiões do DF ficam sem energia nesta terça-feira. Saiba quais

Moradores do Jardim Botânico e do Plano Piloto terão o fornecimento de energia temporariamente interrompido, nesta terça-feira (7/10).

No Jardim Botânico, os trabalhos serão feitos das 10h às 16h, no Condomínio Solar de Brasília. Já no Plano Piloto, a suspensão ocorre das 9h às 13h nas quadras SQNW 109 e SQNW 309.

Segundo a Neoenergia Brasília, a interrupção é para que sejam realizados serviços de modernização da rede elétrica nas regiões administrativas.

De acordo com a companhia, as atividades têm como objetivo aprimorar a confiabilidade do sistema elétrico e reduzir ocorrências de emergência.

Caso os serviços terminem antes do horário previsto, a rede será religada sem aviso prévio. Além dos desligamentos programados, interrupções não previstas podem ocorrer e devem ser registradas pelo telefone 116.

Clientes com deficiência auditiva e de fala têm atendimento disponível pelo 0800 701 0155, desde que seja utilizado um aparelho adaptado.