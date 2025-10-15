15/10/2025
Universo POP
Kim Kardashian lança calcinha com “pelos pubianos” falsos pela Skims; item vira assunto nas redes
Foo Fighters podem fazer show gratuito em Brasília em 2026; GDF negocia com a banda
Padre nega envolvimento com noiva de fiel após ser flagrado em casa paroquial: “Ela só foi trocar de roupa”
Morre o cantor D’Angelo, aos 51 anos, de câncer no pâncreas
Jesus Luz tem foto íntima vazada e promete processar responsáveis: “Medidas legais serão tomadas”
VÍDEO: noiva é flagrada escondida em banheiro com padre em casa paroquial
“Nunca foi pobre”: vídeo antigo da mãe de Virginia Fonseca volta a viralizar na web
Bruna Marquezine vira assunto nas redes ao surgir sambando no Rio; veja o vídeo
Val Marchiori inicia quimioterapia e fala sobre tratamento contra o câncer: “Não vai ser fácil”
Fiuk se revolta com vizinhos e instala barreira após invasões em sua casa

Duas regiões do DF terão fornecimento de energia suspenso nesta quarta

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
duas-regioes-do-df-terao-fornecimento-de-energia-suspenso-nesta-quarta

As regiões administrativas do Lago Norte e Paranoá passarão por serviços de modernização da rede elétrica nesta quarta-feira (15/10).

Leia também

Para garantir a segurança dos profissionais e da população, o fornecimento de energia será temporariamente suspenso nos seguintes locais e horários:

Lago Norte — 10h às 16h

– SHIN QI 10, Conjunto 07

– Núcleo Rural Córrego do Torto, Trecho 02, Quadra 01, Chácaras Iracema e Gargamel, 14A, 17, 21, 22, 25

Serviço: modernização da rede elétrica

Paranoá — 10h às 16h

– Quadras 23, 26 e 27

Serviço: manutenção da rede elétrica

Caso os serviços terminem antes do horário previsto, a rede será religada sem aviso prévio.

Além dos desligamentos programados, interrupções não previstas podem ocorrer e devem ser registradas pelo telefone 116.

Clientes com deficiência auditiva e de fala têm atendimento disponível pelo 0800 701 0155, com aparelho adaptado.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost