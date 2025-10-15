Duas regiões do DF terão fornecimento de energia suspenso nesta quarta

As regiões administrativas do Lago Norte e Paranoá passarão por serviços de modernização da rede elétrica nesta quarta-feira (15/10).
Leia também
-
Apagão na madrugada durou 35 minutos e afetou 300 mil pessoas no DF
-
Incêndios florestais impactaram rede elétrica e causaram apagão no DF
-
Apagão na Esplanada e cidades do DF faz metrô parar
-
Apagão atinge Esplanada e várias cidades do DF nesta quinta-feira
Para garantir a segurança dos profissionais e da população, o fornecimento de energia será temporariamente suspenso nos seguintes locais e horários:
Lago Norte — 10h às 16h
– SHIN QI 10, Conjunto 07
– Núcleo Rural Córrego do Torto, Trecho 02, Quadra 01, Chácaras Iracema e Gargamel, 14A, 17, 21, 22, 25
Serviço: modernização da rede elétrica
Paranoá — 10h às 16h
– Quadras 23, 26 e 27
Serviço: manutenção da rede elétrica
Caso os serviços terminem antes do horário previsto, a rede será religada sem aviso prévio.
Além dos desligamentos programados, interrupções não previstas podem ocorrer e devem ser registradas pelo telefone 116.
Clientes com deficiência auditiva e de fala têm atendimento disponível pelo 0800 701 0155, com aparelho adaptado.