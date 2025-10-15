Duas regiões do DF terão fornecimento de energia suspenso nesta quarta

As regiões administrativas do Lago Norte e Paranoá passarão por serviços de modernização da rede elétrica nesta quarta-feira (15/10).

Leia também

Para garantir a segurança dos profissionais e da população, o fornecimento de energia será temporariamente suspenso nos seguintes locais e horários:

Lago Norte — 10h às 16h

– SHIN QI 10, Conjunto 07

– Núcleo Rural Córrego do Torto, Trecho 02, Quadra 01, Chácaras Iracema e Gargamel, 14A, 17, 21, 22, 25

Serviço: modernização da rede elétrica

Paranoá — 10h às 16h

– Quadras 23, 26 e 27

Serviço: manutenção da rede elétrica

Caso os serviços terminem antes do horário previsto, a rede será religada sem aviso prévio.

Além dos desligamentos programados, interrupções não previstas podem ocorrer e devem ser registradas pelo telefone 116.

Clientes com deficiência auditiva e de fala têm atendimento disponível pelo 0800 701 0155, com aparelho adaptado.