dudu-camargo-pode-ser-intimado-dentro-de-a-fazenda-17.-entenda

A participação de Dudu Camargo em A Fazenda 17 pode ganhar um episódio inédito nos realities brasileiros: a entrada de um oficial de justiça dentro do confinamento. O ex-apresentador do SBT é alvo de um processo que se arrasta há quase quatro anos e, segundo decisão recente, deverá ser intimado enquanto estiver no programa da Record.
O caso tem origem em dezembro de 2021, quando Dudu, ainda âncora do Primeiro Impacto, conduzia sua Mercedes-Benz pela Avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini, em São Paulo. Na ocasião, ao realizar uma conversão proibida, colidiu com um táxi dirigido por Lucas Antônio Severino. O veículo era de propriedade de Roseli Fontes Fernandes Rodrigues. A informação foi revelada pelo TV Pop.
De acordo com relatos do processo, o apresentador teria tentado deixar o local sem prestar socorro, mas acabou abordado pela polícia. Ele prometeu arcar com os prejuízos, chegou a telefonar para o taxista no dia seguinte e pediu sigilo sobre o ocorrido. Contudo, desapareceu sem cumprir o combinado.
Sem solução, o taxista acionou a Justiça pedindo uma indenização de R$ 19,4 mil. O valor inclui gastos com o reparo do carro, perdas financeiras pelos dias sem poder trabalhar e compensação por danos morais.
O processo tramita na 1ª Vara do Juizado Especial Cível da Lapa, em São Paulo. Porém, desde 2024, a citação de Dudu se tornou um desafio: tentativas de intimação em endereços antigos e até em uma emissora do Piauí, onde ele trabalhou, fracassaram.
A reviravolta veio em setembro deste ano, quando a advogada das vítimas, Luciana Ricci, solicitou que a notificação fosse feita na sede da Record e no Sítio Toca do Tuim, em Itapecerica da Serra, onde o reality é gravado. No último dia 18, a juíza responsável pelo caso, Ana Carolina Netto Mascarenhas, autorizou a medida.
Com isso, a chegada de um oficial de justiça ao confinamento seria apenas questão de tempo. A expectativa é que a intimação ocorra até a primeira quinzena de outubro. A Record ainda não se pronunciou sobre uma possível expulsão do apresentador.