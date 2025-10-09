Dudu Camargo venceu a “Prova do Fazendeiro” na noite desta quarta-feira (8/10) e garantiu o chapéu mais cobiçado da sede pela segunda vez na temporada. Com o resultado, Yoná Sousa e Carol Lekker se juntam a Gui Vieira na terceira Roça de ” A Fazenda 17″. Na disputa, os peões precisavam conquistar números da sorte para abrir cofres e avançar nas etapas do jogo, em uma prova que exigia agilidade e estratégia. Dudu levou a melhor e assegurou novamente o posto de Fazendeiro, conquistando o poder de indicar um participante direto para a Roça da semana que vem e se livrou da berlinda atual.

Na disputa, os peões precisavam conquistar números da sorte para abrir cofres e avançar nas etapas do jogo, em uma dinâmica que exigia agilidade e estratégia. Dudu levou a melhor e conquistou novamente o posto de Fazendeiro, garantindo R$ 10 mil em prêmio, o poder de indicar um participante direto para a próxima Roça e a imunidade nesta semana.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Dudu Camargo se consagra Fazendeiro pela segunda vez em “A Fazenda 17” Reprodução: Record TV “A Fazenda 17”: Madrugada é recheada de tretas; Dudu Camargo vira pesadelo de Carol e Ray Reprodução: Record TV Dudu Camargo será intimado pela justiça dentro de reality “A Fazenda 17” Reprodução: RecordPlus Dudu Camargo consola a peoa Reprodução: RecordPlus Dudu Camargo Reprodução / Record Voltar

Próximo

Durante a prova, cada competidor precisava coletar bolinhas que representavam diferentes cenários do desafio, evitando a temida “bolinha revés”, que dificultava o avanço no jogo. Quem completasse todas as etapas primeiro e reunisse os números da sorte se consagrava vencedor, e foi exatamente o que Dudu fez.

Como foi formada a Roça?

A então Fazendeira Rayane Figliuzzi indicou Carol Lekker diretamente para a berlinda. Na votação da sede, Yoná Sousa foi a mais votada, acumulando 11 votos.

Com o poder Laranja, Saory precisou cumprir a seguinte instrução: “Escolha dois peões que não estão na Roça. O segundo roceiro deve puxar um deles”. Ela escolheu Guilherme Boury e Toninho Tornado, e Yoná optou por puxar Guilherme Boury para a terceira vaga da Roça.

Por fim, Mesquita usou o poder Branco para imunizar Saory, Fernando Sampaio e Shia Phoenix durante o “Resta Um”, concluindo a formação da Roça da semana.