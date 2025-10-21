21/10/2025
Universo POP
Briga entre cliente e funcionária em padaria termina em troca de xingamentos e arremesso de objetos
Pastora viraliza ao afirmar que o “demônio do Pica-Pau tentou matar o filho dela”
Cliente compra iPhone 16, pede anonimato e usa saco plástico na cabeça para foto da loja
Influenciador é ameaçado de processo após se fantasiar de Fofão no Halloween
Assista ao desabafo de Tata Estaniecki após término com Cocielo
Investigadas, Giovanna Antonelli e GioLaser viram rés em nova ação judicial
Péricles é o terceiro artista a se apresentar no Tiny Desk Brasil
Tata Estaniecki rompe o silêncio após separação de Julio Cocielo
Mulher flagra marido em churrasco com outra, se enfurece e joga geleira no lago
Aventura em alto-mar: Patrulha Canina Sea Patrol prometem muita diversão no Via Verde Shopping

Dudu marca primeiro gol pelo Atlético-MG após transferência polêmica

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
dudu-marca-primeiro-gol-pelo-atletico-mg-apos-transferencia-polemica

O Atlético-MG visitou o Independiente Del Valle pelo jogo de ida da Copa Sul-Americana, na noite desta terça-feira (22/1). O Galo empatou em 1 x 1, com gol heroico de Dudu nos acréscimos. Sornoza fez para os equatorianos. Com o tento anotado, Dudu marcou pela primeira vez com a camisa do Alvinegro.

Leia também

 

🇪🇨Del Valle 1×1 Atlético-MG🇧🇷

⚽ Dudu
🥾 Hulk

🏆 Sul-Americana | semi (ida:)

pic.twitter.com/CJ0fielX77

— Diário de Torcedor (@DiarioGols) October 22, 2025

Apresentado em maio pelo Atlético-MG, Dudu estreou com a camisa do Galo em 12 de junho, diante do Internacional, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ele começou entre os 11 titulares e atuou por 77 minutos na vitória por 2 x 0.

Desde sua estreia, Dudu jogou em 14 partidas pelo Atlético-MG, em confrontos válidos pelo Campeonato BrasileiroCopa do Brasil e Copa Sul-Americana. Antes de balançar as redes, foram 628 minutos com a camisa do Galo.

Jogos de Dudu pelo Atlético-MG

Atlético-MG 2 x 0 Internacional – Brasileirão
Bahia 2 x 1 Atlético-MG – Brasileirão
Atlético Bucaramanga 0 x 1 Atlético-MG – Copa Sul-Americana
Atlético-MG 0 x 1 Atlético Bucaramanga – Copa Sul-Americana
Atlético-MG 0 x 1 Flamengo – Copa do Brasil
Atlético-MG 2 x 1 Godoy Cruz – Copa Sul-Americana
Atlético-MG 0 x 2 Cruzeiro – Copa do Brasil
Vitória 1 x 0 Atlético-MG – Brasileirão
Atlético-MG 1 x 1 Santos – Brasileirão
Atlético-MG 0 x 0 Juventude – Brasileirão
Atlético-MG 3 x 1 Sport – Brasileirão
Atlético-MG  1 x 1 Cruzeiro – Brasileirão
Corinthians 1 x 0 Atlético-MG – Brasileirão
Independiente Del Valle 1 x 1 – Copa Sul-Americana

Transferência polêmica

Dudu teve uma passagem conturbada pelo principal rival do Atlético: o Cruzeiro. Após demonstrar insatisfação em alguns episódios com o clube Celeste, o atleta perdeu espaço e, Leonardo Jardim, treinador da Raposa, optou por não contar mais com o jogador.

O atleta teve o contrato rescindido com o Cruzeiro no início de maio e logo se transferiu para o Atlético-MG. Em sua passagem pelo Galo, a torcida demonstrou insatisfação com o jogador em algumas oportunidades.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost