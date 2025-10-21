Dudu marca primeiro gol pelo Atlético-MG após transferência polêmica

O Atlético-MG visitou o Independiente Del Valle pelo jogo de ida da Copa Sul-Americana, na noite desta terça-feira (22/1). O Galo empatou em 1 x 1, com gol heroico de Dudu nos acréscimos. Sornoza fez para os equatorianos. Com o tento anotado, Dudu marcou pela primeira vez com a camisa do Alvinegro.

Apresentado em maio pelo Atlético-MG, Dudu estreou com a camisa do Galo em 12 de junho, diante do Internacional, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ele começou entre os 11 titulares e atuou por 77 minutos na vitória por 2 x 0.

Desde sua estreia, Dudu jogou em 14 partidas pelo Atlético-MG, em confrontos válidos pelo Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana. Antes de balançar as redes, foram 628 minutos com a camisa do Galo.

Jogos de Dudu pelo Atlético-MG

Atlético-MG 2 x 0 Internacional – Brasileirão

Bahia 2 x 1 Atlético-MG – Brasileirão

Atlético Bucaramanga 0 x 1 Atlético-MG – Copa Sul-Americana

Atlético-MG 0 x 1 Atlético Bucaramanga – Copa Sul-Americana

Atlético-MG 0 x 1 Flamengo – Copa do Brasil

Atlético-MG 2 x 1 Godoy Cruz – Copa Sul-Americana

Atlético-MG 0 x 2 Cruzeiro – Copa do Brasil

Vitória 1 x 0 Atlético-MG – Brasileirão

Atlético-MG 1 x 1 Santos – Brasileirão

Atlético-MG 0 x 0 Juventude – Brasileirão

Atlético-MG 3 x 1 Sport – Brasileirão

Atlético-MG 1 x 1 Cruzeiro – Brasileirão

Corinthians 1 x 0 Atlético-MG – Brasileirão

Independiente Del Valle 1 x 1 – Copa Sul-Americana

Transferência polêmica

Dudu teve uma passagem conturbada pelo principal rival do Atlético: o Cruzeiro. Após demonstrar insatisfação em alguns episódios com o clube Celeste, o atleta perdeu espaço e, Leonardo Jardim, treinador da Raposa, optou por não contar mais com o jogador.

O atleta teve o contrato rescindido com o Cruzeiro no início de maio e logo se transferiu para o Atlético-MG. Em sua passagem pelo Galo, a torcida demonstrou insatisfação com o jogador em algumas oportunidades.