Dulce Maria anuncia gravidez do 2º filho com diretor de cinema, Francisco Álvares

Após 5 anos do nascimento de sua filha, María Paula, a cantora mexicana Dulce Maria, que é a eterna Roberta Pardo de “Rebelde”, anunciou em suas redes, nesta segunda-feira (27/10), que está grávida novamente. Esse será o segundo filho da artista com o diretor de cinema e seu marido, Francisco Álvarez.

Na publicação, a atriz e cantora mexicana dividiu a novidade com seu público fiel e recebeu muitas mensagens de carinho. A artista ressaltou a emoção de viver novamente a maternidade.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Dulce Maria anuncia segunda gravidez Reprodução: Instagram @dulcemaria @marieclarie_la Dulce Maria anuncia segunda gravidez Reprodução: Instagram @dulcemaria @marieclarie_la Dulce Maria anuncia segunda gravidez Reprodução: Instagram @dulcemaria @marieclarie_la Dulce Maria anuncia segunda gravidez Reprodução: Instagram @dulcemaria @marieclarie_la Reprodução: Instagram @rbd_musica Voltar

Próximo

Admirada por sua carreira artística e por papéis marcantes, a cantora prometeu compartilhar com os fãs cada detalhe da chegada do novo bebê, reforçando a forte conexão que mantém com seus fãs ao longo dos anos. E por esse motivo, além de boas novas na vida pessoal, a profissional não ficaria de fora.

Novo ciclo, novo single

Após o seu último single solo, “Jaula de Oro”, Dulce anuncia o lançamento de sua nova música, “G.R.A.C.I.A.S”, que será disponibilizada no próximo 6 de novembro, acompanhado de um visualizer, seu primeiro vídeo musical gravado durante a gravidez.

Vale lembrar, que recentemente a cantora também participou como convidada especial do espanhol Beret em um show na Arena Ciudad de México, onde interpretaram ao vivo a música “Ojalá”, que ficou entre as 100 músicas mais virais da Espanha.

Um novo Reencontro com o RBD?

Mesmo após disputas judiciais e afastamento de alguns integrantes do grupo, muitos fãs ainda sonhavam e tinham a esperança de um novo reencontro do RBD, grupo do México que saiu das telinhas na novela Rebelde, um fenômeno não só aqui no Brasil, mas no mundo todo.

Em 2023, Os mexicanos esgotaram todos os ingressos da “Soy Rebelde Tour” que passou por oito datas nacionais: seis shows em São Paulo e duas apresentações no Rio de Janeiro, sendo sucesso absoluto. Empresários afirmaram que teriam mais datas e que sim, a turnê tinha tudo para continuar no ano seguinte, em 2024, mas por divergências, a ideia não foi para frente.

Com a Dulce Maria grávida pela segunda vez, os planos de um possível reencontro com o RBD ou até mesmo as possibilidades e pedidos que a ruiva fizesse apresentações solo ou em dupla com sua amiga Anahí, vai ficar para um futuro não tão próximo.

Em seu X, antigo Twitter, a cantora disse: “Finalmente podemos compartilhá-los com vocês!!!! Estamos literalmente na segunda doce espera. Obrigada por todas lindas mensagens!!”