Dupla de amigos morre após raio atingir barco de pescaria no Tocantins

Os corpos de dois amigos que morreram após o barco em que estavam ser atingido por um raio, enquanto pescavam no Rio Tocantins, foram encontrados na manhã deste domingo (12/10), nas proximidades do município de Filadélfia, região norte do Tocantins.

As vítimas, identificadas como Murilo Vinhal e Idael Farias, estavam desaparecidas desde a tarde desse sábado (11/10), quando o caso ocorreu.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, os corpos foram localizados por volta das 11h50, a cerca de oito metros de profundidade e a três quilômetros abaixo da cidade.

O resgate foi realizado por equipes de mergulhadores da Marinha, dos bombeiros e de amigos das vítimas.

Murilo e Idael morreram na hora em que a descarga elétrica atingiu o barco, e os corpos submergiram no rio. Um terceiro ocupante, que sobreviveu, conseguiu nadar até a margem e pedir socorro. Ele sofreu queimaduras leves, recebeu atendimento médico e está estável, segundo a Polícia Militar. A identidade do sobrevivente não foi revelada.

A perícia de Araguaína foi acionada para realizar os procedimentos no local.

O Tocantins está entre os estados com maior incidência de raios no país, segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE).