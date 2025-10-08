08/10/2025
Dupla de Luisa Stefani dá adeus a Wuhan, mas segue no top 8 do Finals

Esta quarta-feira (8) foi de despedida precoce da dupla da paulista Luisa Stefani do WTA 1000 de Wuhan (China). Única brasileira na competição, Stefani e a húngara Timea Babos foram superadas por 2 sets a 1 (6/4, 2/6 e 10/7) pela parceria da mexicana Giuliana Olmos com a norte-americana Iva Jovic, em partida das oitavas de final.

Apesar do revés, Stefani e Babos seguem em oitavo lugar no ranking mundial de duplas, última posição classificatória para o WTA Finals, programado para o período entre 1º e 8 de novembro, em Riad (Arábia Saudita). A competição final definirá a melhor parceria do ano. .

Stefani e Babos somam atualmente 3.315 pontos, com vantagem de 614 pontos sobre a dupla russa Anastasia Panova com a chinesa Hanyu Gao, que ocupam a nona posição. Panova e Goa foram eliminadas nesta quarta (8) no torneio de Wuhan.

Recém-campeãs no WTA 250 SP Open, na capital paulista, Stefani e Babos faturam outros dois títulos de WTA 500 nesta temporada, o primeiro em Linz (Áustria) e depois em Estrasburgo (França).

Cinco duplas já asseguram presença no WTA Finals: a norte-americana Taylor Townsend e a tcheca Katerina Siniakova; as italianas Sara Errani e Jasmine Paolini; a canadense Gabriela Dabrowiski e a neozelandesa Erin Routliffe; a belga Elisa Mertens e a russa Veronika Kudermetova; e as russas Diana Shnaider e Mirra Andreeva.

