Dupla é presa com arsenal de armas, munição e drogas no DF

Dois homens foram presos em Ceilândia, nessa terça-feira (7/10), com um arsenal de armas de uso restrito, munição e grande quantidade de drogas.

Com a dupla, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) apreendeu R$ 57 mil em dinheiro, além de material usado para praticar o tráfico.

A PMDF informou que a operação ocorreu por volta das 22h. Equipes do Batalhão de Rondas Ostensivas Táticas Motorizadas (Rotam) efetuaram a prisão após orientação do serviço de inteligência.

Com o apoio do policiamento velado, PMs realizaram a abordagem que levou a apreensão de cinco armas de fogo, sendo duas delas com numeração suprimida.

Além do armamento, foram apreendidas 177 munições e grande quantidade de entorpecentes:

326 tabletes de maconha;

14 tabletes de crack;

9 tabletes de cocaína;

3 tabletes de skunk;

12 pacotes de dry.

A operação também apreendeu balanças de precisão, sete relógios, uma máquina de cartão de crédito e um colete balístico.

Os dois indivíduos foram detidos e encaminhados à delegacia.