Dupla encapuzada invade garagens do DF para furtar bicicletas. Vídeo

Um homem de 20 anos foi preso pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) suspeito de furtar bicicletas e outros itens em garagens de condomínios em Vicente Pires. Os prejuízos ultrapassam R$ 25 mil.

Segundo as investigações, o suspeito realizou ao menos oito furtos qualificados na região. Em todas as situações ele estava acompanhado de uma outra pessoa, ainda não identificada.

Os crimes eram cometidos durante a madrugada. Encapuzados e com máscaras, eles quebravam o interfone do prédio e, depois, acessavam o edifício e iam para a garagem.

Veja como eram feitos os furtos:

O suspeito foi encontrado na Estrutural e confessou os furtos durante interrogatório. Até o momento, ele responde por oito furtos, que, somados, podem resultar em 30 anos de prisão.

Ao puxarem a ficha criminal do investigado, os policiais da 38ª Delegacia de Polícia (Vicente Pires) identificaram que ele já possuía 25 passagens, sendo a maioria relacionada a furtos em residência.

Diante da ficha criminal e a prisão em flagrante, o suspeito teve prisão preventiva decretada. Agora, permanece à disposição da Justiça.

Nas diligências, quatros bicicletas furtadas foram recuperadas e outras três foram encontradas em posse de um outro suspeito, de 29 anos – também preso, mas pelo crime de receptação.

