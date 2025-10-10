Durante premiação, Mailza destaca força do café acreano e defende valorização do produtor rural

O governo do Acre realiza, nesta sexta-feira (10), o 3º Concurso de Qualidade do Café Robusta Amazônico, evento que celebra o avanço da cafeicultura no estado e premia os produtores que mais se destacaram na safra. A iniciativa é promovida pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Agricultura (Seagri), em parceria com o Sebrae e outras instituições que atuam no fortalecimento da agricultura familiar e da produção sustentável.

Durante a cerimônia de premiação, a vice-governadora Mailza Assis destacou a importância do concurso para o desenvolvimento econômico e ambiental do Acre.

“A gente tem que ter um serviço desse evento que valoriza a nossa produção de café para fazer cultura fora. É isso aí, promove a cultura do café, valoriza o nosso produtor. O Acre, com essa nova cultura da plantação do café, desconta e gera economia, desenvolvimento. Nas áreas degradadas serve também como reflorestamento. Valeu o investimento da nossa Secretaria de Agricultura, junto com os demais parceiros, e acima de tudo, o produtor de café que acreditou, que sempre sonhou com esse momento, e o governo do estado está com essa missão e com esse propósito de investir mais, acreditando no nosso produtor”, afirmou Mailza.

O concurso busca incentivar a produção de cafés de alta qualidade e estimular boas práticas agrícolas, promovendo a troca de experiências entre os produtores e fortalecendo o setor como uma alternativa de renda e sustentabilidade.

Nos últimos anos, o Acre vem ampliando as áreas de cultivo e investindo em capacitação técnica para os cafeicultores. A cultura do robusta amazônico, adaptada às condições climáticas da região, tem se consolidado como uma das mais promissoras para diversificar a economia rural e recuperar áreas degradadas.