08/10/2025
Universo POP
Zé Felipe nega traição e reafirma o respeito no relacionamento com Virgínia: “Ela é incrível”
Paramount anuncia fim de seis canais no Brasil, incluindo MTV, Nickelodeon e Comedy Central
Identidade de assassino de Odete Roitman “vaza” em festa do elenco; veja vídeo
Homem em situação de rua cata lixo usando salto agulha e surpreende internautas
Exames confirmam intoxicação por metanol em cantor Hungria
Virginia confirma fim do affair com Vini Jr. após vazamento de conversas com modelo
Katy Perry teria demitido único dançarino hétero após descobrir que ele apoia Donald Trump
Grazi Massafera ironiza ‘família tradicional’ no Mais Você: “Papai, mamãe, filhinho e amante”
Político traído dá a volta por cima e aparece com nova companhia na ExpoFronteira; confira
Acreana cospe na cara da namorada do Belo em nova briga na Fazenda 17; ASSISTA

Dwayne Johnson reage a fracasso de bilheteria de filme cotado ao Oscar

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
dwayne-johnson-reage-a-fracasso-de-bilheteria-de-filme-cotado-ao-oscar

Em uma virada emocionante na carreira, Dwayne “The Rock” Johnson estreia a cinebiografia Coração de Lutador (The Smashing Machine), em uma tentativa de garantir um lugar na corrida para o Oscar de Melhor Ator. A crítica elogiou a interpretação do ator, mas parece que o público não se convenceu.

O filme, que já chegou aos cinemas norte-americanos, arrecadou cerca de R$ 32 milhões (US$ 6,1 milhões ) – um pouco mais de um décimo do orçamento da produção, de US$ 50 milhões (cerca de R$ 270 milhões).

6 imagensDwayne Johnson, The Rock, comparece à sessão de fotos de "The Smashing Machine" durante o 82º Festival Internacional de Cinema de Veneza, em 1º de setembro de 2025, em Veneza, ItáliaThe Rock em 2024The Rock The Rock é um dos que está sempre na lista dos carecas mais sexys do mundo Dwayne Johnson Fechar modal.1 de 6

The Rock e Emily Blunt vivem Mark Kerr e Dawn Staples

A24/Divulgação2 de 6

Dwayne Johnson, The Rock, comparece à sessão de fotos de “The Smashing Machine” durante o 82º Festival Internacional de Cinema de Veneza, em 1º de setembro de 2025, em Veneza, Itália

Daniele Venturelli/WireImage3 de 6

The Rock em 2024

Reprodução4 de 6

The Rock

Instagram/Reprodução 5 de 6

The Rock é um dos que está sempre na lista dos carecas mais sexys do mundo

Getty Images6 de 6

Dwayne Johnson

Foto: Getty Images

Leia também

Pelas redes sociais, The Rock adotou uma postura madura ao fracasso de bilheteria, e garantiu que se sente orgulhoso do trabalho que realizou. “A verdade é que esse filme mudou minha vida”, escreveu.

“No nosso mundo de narrativas, nós não conseguimos controlar o resultado das bilheterias. Mas eu percebi que nós conseguimos controlar a nossa performance, e nosso comprometimento de desaparecer e ir para outro lugar. E eu sempre vou correr atrás das oportunidades”, disparou.

“Foi uma honra poder me transformar para este papel. Obrigado Benny Safdie, meu irmão, por acreditar em mim”, concluiu o ex-astro de ação.

Em busca do Oscar

Em Coração de Lutador, Dwayne Johnson interpreta o lutador de MMA Mark Kerr, precursor das competições do UFC. As maiores lutas do atleta, porém, foram fora dos ringues.

Depois de dois títulos, Kerr enfrentou um vício em analgésicos, que o levaram a duas crises de overdose. “[Keer é como] uma contradição ambulante, ao mesmo tempo o maior lutador do planeta, mas também gentil, delicado, terno, empático”, contou o astro à imprensa durante o lançamento do filme no Festival de Veneza.

Segundo a crítica especializada, The Rock entrega uma performance surpreendente tanto nos ringues quanto nos momentos mais dramáticos da produção, que estrela ao lado da vencedora do Oscar Emily Blunt, então esposa do atleta.

O papel é especialmente simbólico para Johnson, que reconhece que por anos foi rotulado como apenas um ator de filmes de ação.

“Quando você está em Hollywood, como todos sabemos, tudo se resume à bilheteria. E você corre atrás da bilheteria. Ela pode ser muito expressiva, pode se tornar muito ressonante, e pode te empurrar para uma categoria e encurralá-lo. Este é o seu caminho. É isso que você faz e é isso que Hollywood quer que você faça”, declarou.

“E eu tinha esse desejo ardente, uma voz que dizia: ‘E se houver mais? E se eu for capaz?’. Muitas vezes, é mais difícil para nós, ou pelo menos para mim, saber do que somos capazes quando somos rotulados como algo. Às vezes, é preciso que pessoas que você ama e respeita, como Emily [Blunt] e Benny [Safdie, diretor do longa], digam que você é capaz”, completou.

 

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost