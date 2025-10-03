“É 3 de outubro”: entenda como a data virou símbolo oficial dos fãs de “Meninas Malvadas”

Se você abrir as redes sociais nesta sexta-feira (3/10), vai tropeçar em “It’s October 3rd”. A frase, dita pela personagem Cady Heron, vivida por Lindsay Lohan, para o crush Aaron Samuels no clássico teen “Meninas Malvadas”, virou gatilho anual de nostalgia e piadas. O sucesso foi tanto que fãs chegaram ao ponto de criar o “Mean Girls Day”.

No filme, Cady narra: “No dia 3 de outubro, ele me perguntou que dia era. Eu disse: ‘3 de outubro’”. A cena, aparentemente simples, virou um mantra compartilhável. Considerando que o longa é de 2004, o termo “Mean Girls Day” circula em blogs e fóruns há anos e foi consolidado como data de fandom nas redes.

E tem mais: quando cai numa quarta-feira, a internet surta em dobro. O motivo? As personagens “patricinhas” do filme têm uma tradição de se vestir de rosa às quartas-feiras. O encontro entre o “3 de outubro” e a regra do rosa turbinou engajamentos em anos como 2018, com marcas e organizações surfando o tema do “Pink Wednesday”.

Além dessas curiosidades, outra chamou atenção em 2023: a Paramount, estúdio responsável pela distribuição do longa, “liberou” o filme inteiro no TikTok em 23 partes. Apesar da celebração, a jogada de marketing gerou debate sobre distribuição e direitos.

Um mês depois, a loja de departamentos Walmart promoveu uma mini-sequência publicitária com Lindsay Lohan, Lacey Chabert e Amanda Seyfried, as protagonistas, reprisando as personagens em anúncios de Black Friday. A ação prova que o filme dá retorno comercial até os dias atuais.

A franquia se renovou: em 2024, a versão musical para o cinema com Reneé Rapp no papel de Regina George ampliou a base de fãs. O roteiro foi escrito por Tina Fey, que fez a professora das meninas no filme original, e estreou nos Estados Unidos em janeiro do ano passado.

As marcas entram no jogo do filme todo ano. Em 2024 e 2025, a linha de bonecas Bratz lançou edições colecionáveis temáticas com Cady, Regina e Janis cronometradas para o dia 3 de outubro. Ainda segundo a revista People, após o sucesso viral do lançamento no ano passado, a MGA Entertainment anunciou uma segunda leva de bonecas “Bratz x Meninas Malvadas” nesta sexta-feira (3/10). A nova coleção é inspirada na cena do baile, quando Cady quebra a coroa de plástico de Rainha da Primavera e dá pedaços para várias estudantes do colégio.

Mas o que explica a força do 3 de outubro?

A fala é curta, mas rende um entendimento universal para quem é aficcionado na história. Geralmente, fãs de cultura pop são adeptos de referências. Isso não acontece apenas com “Meninas Malvadas”, mas também com outras produções. Entre elas, estão: 4 de maio como a data oficial de fãs de “Star Wars” (vem do trocadilho “May the 4th be with you”); 23 de setembro é lembrado pelos fãs da sitcom “Friends” como o “Friends Day”, já que foi a data de estreia em 1994; e 21 de outubro de 2015 é a data em que Marty McFly viaja para o “futuro” no segundo filme da trilogia “De Volta para o Futuro”.

Além disso, inspirações como essas em produções audiovisuais rendem para o comércio e aquecem a indústria, já que fãs são fontes de movimentação de dinheiro. Quando um estúdio posta o longa inteiro no TikTok, por exemplo, e varejistas montam campanhas milionárias, a data sai do nicho e vira “evento de calendário” do marketing. “Isso é tão barro”, não acha?