E aí, quem matou Odete Roitman?

“Vale Tudo” é o assunto e nem tem como fugir dele, porque assim como foi na primeira versão, todas as atenções estão, direta ou indiretamente, voltadas para esses últimos capítulos da novela.

“Quem matou Odete Roitman?” – é a questão, até com direito a bolsa de apostas ou quadro semelhante ao das pesquisas eleitorais no “Fantástico”.

Se aqui sempre se criticou a intensidade de remakes, na altura em que, a partir de um determinado momento vieram a acontecer, também devemos reconhecer que “Vale Tudo” foi uma escolha das mais acertadas.

Muito também porque o trabalho da Manuela Dias, mesmo diante de exigências naturais, como tempo e espaço, manteve obediência e fidelidade ao original de Gilberto Braga.

A audiência bem regular e toda repercussão ao longo de sua exibição atenderam com sobras ao que dela se esperava.

Um sucesso que a Globo precisava demais, porque pode servir como ponto de partida ou o início de uma recuperação definitiva da sua dramaturgia, na parte que toca o horário das 9 da noite.

Ainda mais se levarmos em conta que, depois dela, teremos trabalhos do Aguinaldo Silva e Walcyr Carrasco. Um na sequência do outro, com seus devidos selos de segurança e qualidade.

É aí, você: quem matou Odete Roitman?

Carona

Para um final de novela desse tamanho, manda o bom juízo entrar na onda. A TV Vanguarda, afiliada da Globo, no Vale do Paraíba e região, que tem o Boni como acionista, preparou uma ação para esta sexta-feira, a partir das 19h, em um shopping de São José dos Campos.

Toda uma convocação para saber: quem matou Odete Roitman?

Vez por todas

Em certos acontecimentos, recomenda o bom juízo manter a calma e nunca se jogar de lado nenhum.

Porém, tanto no caso do Bonner, do Sterblitch e da Renata, no Up Front da Globo, eles leram o que estava no TP. Podiam ter evitado? Até acredito que sim, mas… E aqui, entre nós, esse assunto já deu, não acha?

Nova fase

Para o novo momento do “Melhor da Noite”, a ideia, na Band, é que volte com todas as edições ao vivo.

Na semana que vem, dia 22, o programa já terá Pâmela Lucciola e Felipeh Campos, mais Thaíde, Juliano Dip, Bárbara Guimarães e Bárbara Damasceno, só que não todos os dias ao vivo, porque o estúdio precisará ser liberado para o SFT (luta de MMA).

Pingos nos is

Ontem, oficialmente, a produtora Seriella informou que a série “As Sete Marias”, em 4 episódios, terá Allana Lopes como protagonista.

E que ela repetirá a personagem em “Ben-Hur”. Allana superou mais de 20 atrizes nos testes para este papel.

Mais definições

“Ben-Hur”, dirigida por Leonardo Miranda, terá um total de 50 capítulos. Já, “Amor em Ruínas”, do Avancini, 35 episódios.

Também para a temporada 2026, foram contratadas Janice D’Avila, responsável pela fotografia de “Pssica”, da Netflix, e Rô Gonçalves, figurinista com mais de duas décadas de experiência.

Decolagem do Baixinho

A Romário TV está começando a produzir especiais sobre a Copa do Mundo.

Neste próximo final de semana, a sua equipe embarca para os Estados Unidos, com a primeira aterrissagem em Pasadena. O baixinho voltará ao Rose Bowl, palco da final de 94.

Em alta

O “Auto Esporte”, apresentado pela TV Globo nas manhãs de domingo, atingiu mais de 60 milhões de pessoas em 2025. Neste ano, o programa também registra a maior taxa de fidelidade desde que estreou, em 2002, com 71%.

Tanto no Painel Nacional de Televisão quanto em São Paulo e no Rio de Janeiro, constata-se um crescimento na média de share no comparativo com os quatro últimos anos.

Todas as homenagens

Na semana que vem se completam 50 anos da morte de Vladimir Herzog.

A TV Cultura, que foi seu último trabalho na direção de jornalismo, prepara uma programação especial totalmente dedicada a ele.

Roda Viva

Na segunda-feira, inclusive, o filho de Vlado, Ivo Herzog, presidente do Conselho do Instituto Vladimir Herzog, estará no centro do “Roda Viva”, ao vivo.

Já para a outra sexta, 24, está confirmado o lançamento do documentário “A Vida de Vlado – 50 Anos do Caso Herzog”, narrado por Chico Pinheiro, na 49ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo, na Cinemateca Brasileira.

Rádio corredor

No SBT, em todo esse momento de mudanças, as especulações são muitas e a maioria sem nada a ver.

A “penúltima” é que Alfonso Aurin, gente boa e profissional dos mais competentes, passaria a trabalhar junto a Daniela Beyruti. Improcedente. Ele seguirá como engenheiro responsável e com toda a montagem do SBT News em suas mãos.

Combinado assim

No próximo dia 28, às 22h30, pelo Multishow e Globoplay, estreia a penúltima temporada do “Vai Que Cola”, batizada como “O Méier resiste”, com Dona Jô (Catarina Abdalla) pressionada a vender a pensão. Em 2026, a última terá o título de “Fama em família”.

Já está tudo devidamente gravado, com 20 episódios para cada uma.

Estreia

Com Grazi Massafera e Murilo Benício, além da promessa de um convidado-surpresa (seria o Luciano?!), Angélica chega nesta quinta-feira com o programa “Ao vivo” no GNT e Globoplay.

No apoio, André Marques – gastronomia, e Aline Wirley – música. O projeto não tem exibição prevista para a TV aberta.

Bate – Rebate