E aí, Yudi? Vai morar no Japão ou não? Veja resposta após anunciar nova carreira nos EUA

Após a exclusiva do portal LeoDias sobre Yudi Tamashiro assumir o cargo de professor em uma universidade nos Estados Unidos, o apresentador decidiu abrir o jogo e esclarecer seus planos pessoais e profissionais em um comentário no perfil do titular deste veículo. Em resposta à publicação, o pregador da palavra de Deus confirmou que o Japão continuará sendo seu principal destino, mesmo com a nova oportunidade de dar aulas na América do Norte, e explicou como funcionará essa nova fase como educador.

“Sim, eu ainda irei morar no Japão. Muita gente tem me perguntado sobre isso, então quero deixar bem claro: o Japão continua sendo o meu destino. Mesmo morando lá, eu irei dar aulas online para uma universidade dos Estados Unidos. Quando recebi esse convite, eu nem acreditei e, para ser sincero, ainda estou sem acreditar! É uma alegria imensa ver como o Senhor tem trabalhado na minha vida nesses nove anos de conversão. Deus realmente abre portas onde a gente nem imagina, e me sinto muito honrado por essa nova fase. Em breve, trago mais novidades e vocês vão entender direitinho tudo o que Deus está preparando”, entregou o artista, colocando os pingos nos is.

“É uma oportunidade incrível poder levar nosso conhecimento e vivência para outro país e contribuir com a formação de novos talentos. Acredito que compartilhar experiências e valores pode transformar vidas e ampliar horizontes”, disparou a figura pública em conversa com a nossa reportagem. O ex-contratado do SBT, que ganhou notoriedade ainda criança, sorteando videogames na TV aberta, agora é professor do curso de Bacharelado em Teologia Bíblica. Lá, ele vai ministrar aulas sobre evangelismo cristão, combinando ferramentas modernas com sua experiência pessoal e profissional para estudantes internacionais.

O anúncio:

“Gente, estou aqui numa mistura de ansiedade e nervosismo. Mano, eu não sei nem o que falar. Recebi uma carta dos Estados Unidos, só que eu não entendo inglês, né? Na hora, mandei para minha equipe, e eles falaram: ‘Mano, eu não acredito que isso está acontecendo com você!’. Aí eu respondi: ‘Nem eu’. É um convite lá dos Estados Unidos que, mano, eu estou até, tipo, sabe quando você fica tremendo por dentro? Num primeiro momento, eu falei para minha equipe: ‘Mano, eu não vou aceitar, não me sinto preparado para esse convite. Ainda mais vindo de lá, dos EUA’. Mas aí eu liguei para o meu pastor, e ele disse: ‘Yudi, presta bem atenção! Se foi Deus quem abriu essa porta, Ele vai te capacitar. Ele confia em você. Então vai, aceita’”, disparou o comunicador.

“Enfim, a carta está aqui. Está toda em inglês. Aí convoquei minha equipe inteira, porque eu não sei falar inglês. A Ana, da minha assessoria, junto com o Gletson e a Ana, fala muito bem inglês e vai traduzir a reunião inteira. Gente, eu estou sem palavras! Estou suando mais que tudo aqui. Já estou pronto, saindo para a reunião. E tenho certeza de que vai ser do jeito que Deus planejou. Se o convite apareceu, eu vou simplesmente fazer o que tem que ser feito. Vem comigo! Estou sem palavras e é isso. Bora!”, completou o famoso.
