É amanhã: Henrique Fogaça participa do Metrópoles Talks, em São Paulo

Está chegando a hora! Henrique Fogaça sobe ao palco amanhã, dia 28 de outubro, no Teatro Bravos, em Pinheiros (SP), para mais uma edição do Metrópoles Talks. Com o tema “Lições de uma vida sem receita pronta”, o chef e jurado do MasterChef Brasil promete um encontro repleto de autenticidade, reflexão e inspiração.

Conhecido por seu jeito direto e pela trajetória marcada por desafios e superações, o empresário vai compartilhar histórias que moldaram sua vida desde os primeiros passos vendendo sanduíches até o sucesso como empresário à frente de restaurantes renomados como o Sal Gastronomia e o Cão Véio.

A conversa deve abordar temas como resiliência, propósito e coragem, pilares que sustentam sua caminhada dentro e fora da cozinha. Mais do que uma palestra, o evento promete um mergulho em experiências reais que mostram como é possível transformar obstáculos em força para seguir em frente.

O Metrópoles Talks segue reunindo grandes nomes do país em momentos únicos de troca e aprendizado. E amanhã é a vez de Fogaça mostrar, ao vivo, que viver não tem receita pronta, mas tem sabor, intensidade e verdade.

Compre seu ingresso aqui

Leia também

Metrópoles Talks

O Metrópoles Talks é o braço de palestras do maior portal de notícias do Brasil. Um espaço no qual mentes brilhantes compartilham ideias, experiências e visões que inspiram e provocam reflexões.

Grandes nomes já estiveram presentes no projeto de palestras do Metrópoles. Em São Paulo, a médica Ana Claudia Quintana Arantes convidou o público a refletir sobre a jornada da vida sob um ângulo surpreendente. Antes dela, a capital paulista reuniu Ingrid Guimarães e Glenda Kozlowski em um bate-papo bem-humorado e informativo sobre a chegada da menopausa.

O último nome que se apresentou no ciclo de conversas em Brasília foi a escritora best-seller Carla Madeira. Em março, a campeã mundial, finalista olímpica e empresária Hortência compartilhou insights importantes sobre comprometimento, preparação, concentração e foco.

Em dezembro de 2024, a fisioterapeuta, sexóloga, especialista em sexualidade feminina e youtuber Cátia Damasceno compartilhou os bastidores de décadas de atendimentos no consultório e trouxe histórias com as quais muitas pessoas se identificam.

Em outubro, o advogado Samer Agi contou os segredos para criar um discurso que conecta a audiência ao orador. Em agosto, o psicólogo Rossandro Klinjey e a jornalista Daniela Migliari abordaram autoconhecimento e gestão das emoções. Em junho, foi a vez de o navegador Amyr Klink promover uma conversa cheia de reflexões sobre a busca pela felicidade em meio às tempestades da vida.

Compre seu ingresso aqui

Henrique Fogaça – Lições de uma vida sem receita pronta

Data e horário: 28 de outubro, às 20h

Duração: 1h30

Classificação: 14 anos

Local: Teatro Bravos, na rua Coropé, 88 – Pinheiros

Ingressos: Sympla