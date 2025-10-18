18/10/2025
É amanhã! Sung Hoon volta ao Brasil para novo encontro com fãs de K-dramas

Depois de conquistar os fãs brasileiros em 2024, Sung Hoon está de volta ao país! O ator coreano desembarcou em São Paulo e neste domingo (19/10) marcará presença na 2ª edição da SAM Korea Festa – Talk Party, no Espaço Unimed. A partir das 17h, o público vai poder curtir cerca de quatro horas de evento com muita interação, surpresas e aquele clima que só os fãs de K-dramas conhecem bem.

Nesta edição, o evento assume o formato de Talk Show, com entrevistas e conversas descontraídas que prometem aproximar ainda mais o público dos artistas. O destaque será a presença de Sung Hoon, acompanhado pelo convidado especial Do Yu, em um encontro que promete emocionar os fãs de doramas e da cultura coreana.

A condução do bate-papo com os atores será comandada por Danilo Gentili, humorista e apresentador do programa The Noite (SBT), que trará leveza e bom humor à conversa, garantindo momentos de interação e diversão entre os artistas e o público.

Além disso, o festival contará com participações especiais de:

  • Heron Hayashi (“o menino do guarda-chuva”), conhecido por recriar cenas de doramas nas ruas e por sua atuação como dançarino e instrutor de dança;
  • Rapha Chung, criador de conteúdo coreano-brasileiro e protagonista do mini drama “Tudo Sob Controle”;
  • Clovis Young, apelidado de “dermatologista das dorameiras”, que abordará o tema Skincare Coreano com dicas adaptadas para a pele brasileira;
  • Carol Pardini, apresentadora e criadora do canal Na Coreia Tem, referência
  • em conteúdo sobre a cultura sul-coreana.

Além da programação no palco, o espaço contará com estandes de produtos e serviços relacionados à cultura coreana, proporcionando ao público uma verdadeira imersão. Haverá ainda opções de bebidas e comidas típicas da Coreia, e, para agradar todos os gostos, o próprio Espaço Unimed servirá também opções de alimentos e bebidas não coreanas durante o festival.

