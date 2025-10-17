É difícil acompanhar Leonardo? Ana Castela entrega rotina alcoólica com o sogro

Leonardo é conhecido por seus sucessos musicais, claro, mas a fama de “bebedor” também acompanha o cantor. E Ana Castela fez questão de reforçar o histórico do sogrão. Em bate-papo com Marcelo Mesquita e Tierry no “Aôôh Resenha”, novo programa da LeoDias TV, a Boiadeira contou que chegou a começar a beber a partir das 7h da manhã na viagem com a família de Zé Felipe para o Pantanal.

O relato veio à tona depois do questionamento sobre o “momento mais cachaceiro” daqueles dias. De bate pronto, a cantora respondeu: “Todos os dias. Mas o dia mais cachaceiro foi quando acordamos às sete horas já abrindo uma cerveja. E foi das 7h até…”, continuou, deixando claro que a bebedeira durou o o dia inteiro.

Em família! Ana Castela e Zé Felipe desembarcam no Pantanal ao lado de Poliana, Leonardo e amigos

Duda Bertelli, também convidada do “Aôôh Resenha”, deu sua versão da experiência com a família de Leonardo: “Teve outro dia que estávamos em um barquinho às 8h da manhã. Tinha água e whisky. O que bebemos? Whisky. Odorico Reis, amigo de Ana Castela, acrescentou que nunca havia ficado bêbado 11h — até aquele dia.

Mesquita acredita que a “bebedeira” é comum em dias de pescaria. A preferência pelas bebidas alcóolicas, na visão dele, se dá pelo calor e desgaste da atividade: “Eu olho um cooler cheio de gelo e penso: bebo água ou bebida? E pego a bebida”. O grupo avaliou que a aventura no Pantanal foi bastante proveitosa, principalmente pela oportunidade de vivenciar a biodiversidade do local: “É uma riqueza muito grande de animais, plantas. Vimos onça, jacaré, capivara, ariranha”.

O “Aôôh Resenha”, nova atração da LeoDias TV, estreou às 19h desta sexta-feira (17/10) sob comando de Marcelo Mesquita e do cantor Tierry. A dupla de apresentadores recebeu Ana Castela e os amigos, Duda Bertelli, Odorico Reis e Gabriel Vetuche. O programa, que foi batizado por Tierry, tem como proposta principal reproduzir o clima leve e espontâneo de uma conversa de bar.