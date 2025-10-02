É do Belo? Gracyanne Barbosa responde sobre presente misterioso

Gracyanne Barbosa deixou os fãs alvoroçados nesta semana ao mostrar que chegou em casa, após passar por uma cirurgia no joelho, e recebeu um presente todo misterioso: rosas vermelhas dentro de uma caixa em forma de coração, com direito a uma borboleta dourada.

Este colunista do Metrópoles, que também ficou curioso com o mimo romântico, conversou com exclusividade com a musa fitness. Gracyanne se divertiu com os burburinhos após a postagem do presente:

“Posso dizer que recebi de alguém muito especial. Muito mesmo. Alguém que mudou a concepção de vida”.

Questionada se esse alguém especial era o Belo, Gracyanne se limitou a dizer: “Deus age no momento certo”.

Acidente na Dança dos Famosos

Gracyanne Barbosa foi socorrida pelos colegas de programa

Gracyanne Barbosa mostra peso depois da internação

Gracyanne Barbosa mostrou como ficou seu joelho após o acidente no palco do Domingão

Belo comemora estreia em novelas e recebe elogio de Gracyanne: "Sonho"

Gracyanne se lesionou durante o Dança dos Famosos

Gracyanne Barbosa sofreu um acidente na noite de quinta-feira (25/09), enquanto gravava a próxima etapa da Dança dos Famosos no Domingão com Huck.

A informação foi antecipada com exclusividade pela colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, e esta coluna conversou com a musa fitness sobre o ocorrido. Ela confirmou que teria que passar por uma cirurgia e por isso estará fora da Dança dos Famosos.

O quadro comandado por Luciano Huck prepara uma homenagem para se despedir de Gracyanne.