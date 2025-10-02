02/10/2025
É do Belo? Gracyanne Barbosa responde sobre presente misterioso

Escrito por Metrópoles
Gracyanne Barbosa deixou os fãs alvoroçados nesta semana ao mostrar que chegou em casa, após passar por uma cirurgia no joelho, e recebeu um presente todo misterioso: rosas vermelhas dentro de uma caixa em forma de coração, com direito a uma borboleta dourada.

Este colunista do Metrópoles, que também ficou curioso com o mimo romântico, conversou com exclusividade com a musa fitness. Gracyanne se divertiu com os burburinhos após a postagem do presente:

“Posso dizer que recebi de alguém muito especial. Muito mesmo. Alguém que mudou a concepção de vida”.

Questionada se esse alguém especial era o Belo, Gracyanne se limitou a dizer: “Deus age no momento certo”.

Acidente na Dança dos Famosos

5 imagensGracyanne Barbosa mostra peso depois da internaçãoGracyanne Barbosa mostrou como ficou seu joelho após o acidente no palco do Domingão Belo comemora estreia em novelas e recebe elogio de Gracyanne: "Sonho"Gracyanne se lesionou durante o Dança dos FamososFechar modal.1 de 5

Gracyanne Barbosa foi socorrida pelos colegas de programa

Instagram/Reprodução2 de 5

Gracyanne Barbosa mostra peso depois da internação

Reprodução/Instagram3 de 5

Gracyanne Barbosa mostrou como ficou seu joelho após o acidente no palco do Domingão

Instagram/Reprodução4 de 5

Belo comemora estreia em novelas e recebe elogio de Gracyanne: “Sonho”

Instagram/Reprodução5 de 5

Gracyanne se lesionou durante o Dança dos Famosos

Reprodução/Instagram/Globo

Gracyanne Barbosa sofreu um acidente na noite de quinta-feira (25/09), enquanto gravava a próxima etapa da Dança dos Famosos no Domingão com Huck.

A informação foi antecipada com exclusividade pela colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, e esta coluna conversou com a musa fitness sobre o ocorrido. Ela confirmou que teria que passar por uma cirurgia e por isso estará fora da Dança dos Famosos.

O quadro comandado por Luciano Huck prepara uma homenagem para se despedir de Gracyanne.

