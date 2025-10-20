“É goleador”, Zubeldía defende Cano após derrota para o Vasco

O técnico Luis Zubeldía saiu em defesa de Germán Cano após a derrota do Fluminense por 2 x 0 para o Vasco, nesta segunda-feira (20/10), pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã. O argentino valorizou a importância do centroavante e afirmou que as decisões sobre a escalação são tomadas com base na confiança em todo o elenco tricolor.

“Germán é goleador, é uma peça importante para a equipe, já falei isso. E se hoje ele fizesse um gol pela marcação alta que fizemos, estaríamos falando outra coisa. Goleadores são assim. Quando aparece e faz o gol, nos abraçamos todos. Quando não faz, pedimos o que não está jogando”, afirmou Zubeldía.

O treinador também explicou por que optou por deixar John Kennedy no banco de reservas. Segundo ele, as críticas após a derrota estão diretamente ligadas ao resultado.

“Tudo se analisa por causa do resultado. O primeiro tempo saímos injustamente perdendo por 1 x 0. Tivemos oportunidades, pressionamos o rival, tivemos lances mais que claros. Depois, quando o resultado não vem, discutimos porque não jogou John Kennedy. É uma decisão que cabe a mim. Respeito Germán, respeito John Kennedy, respeito Everaldo”, disse.

Apesar do revés, Zubeldía destacou o desempenho do Fluminense na primeira etapa e considerou o placar exagerado diante do equilíbrio da partida.

“Acho que o time fez um bom primeiro tempo, com mais clareza que o rival. O atacante Rayan conseguiu encontrar espaço para dois chutes — um desviou no nosso defensor, e o outro foi de longe. Tivemos bons 45, talvez 60 minutos. Depois, com o segundo gol cedo, ficou mais difícil porque, com a nossa pressa, eles começaram a controlar mais. Para mim, o resultado foi demasiado em relação ao que aconteceu no jogo”, avaliou.

Questionado sobre o impacto do resultado no reencontro entre as equipes na semifinal da Copa do Brasil, marcada para dezembro, o técnico minimizou qualquer influência.

“Será em dezembro, e cada uma das equipes vai tirar suas conclusões. Mas, como falei, é outro campeonato. São 180 minutos. O clássico de hoje não define nada”, declarou.

Com o resultado, o Vasco chegou a 39 pontos e subiu para a 8ª posição, enquanto o Fluminense permanece em 7º, com 41 e um jogo a menos. O Tricolor volta a campo no próximo sábado (25/10), às 17h30, contra o Internacional, novamente no Maracanã.