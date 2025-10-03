03/10/2025
É hoje! Festival da Macaxeira começa nesta sexta-feira no Horto Florestal, em Rio Branco

Entre as novidades deste ano estão duas casas de farinha e um viveiro de mudas regionais

Começa nesta sexta-feira (3) a 2ª edição do Festival da Macaxeira & Agronegócio, que segue até domingo (5), no Horto Florestal, em Rio Branco. O evento promete unir gastronomia, cultura e conhecimento sobre a produção agrícola regional.

Foto: Bruna Giovanna/Secom

Entre as novidades deste ano estão duas casas de farinha e um viveiro de mudas regionais. Uma das casas será voltada à demonstração do processo de fabricação da goma, com produtores locais mostrando todas as etapas de produção. A outra casa ficará dedicada à comercialização de derivados da macaxeira, como goma, tapioca, beiju e outros produtos típicos da culinária acreana.

O viveiro de mudas terá caráter interativo e educativo, permitindo que o público conheça variedades como feijão, arroz, milho e mandioca. Após a demonstração de cultivo, as mudas estarão disponíveis para doação, incentivando agricultores e moradores interessados a plantar macaxeira em casa.

Além das atrações agrícolas, o festival terá uma programação voltada à educação e à cultura. Palestras sobre a produção de cacau, café e mandioca ocorrerão ao longo do fim de semana, enquanto apresentações culturais e pratos típicos estarão disponíveis para os visitantes. Produtores das feiras de bairro também estarão presentes, fortalecendo a conexão entre cidade e campo.

Segundo Jeferson Pinheiro, diretor de Produção da Secretaria Municipal de Agropecuária, o objetivo do festival é valorizar o produtor rural e aproximar a população da cadeia produtiva da macaxeira.

“A duplicação da casa de farinha, a cobertura da área e a indústria de produção de goma são grandes atrativos neste ano. É um evento que oferece lazer, cultura e, ao mesmo tempo, fortalece a agricultura local”, destacou Pinheiro.

O festival começa nesta sexta-feira e segue até domingo, com entrada gratuita para o público.

