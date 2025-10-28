É hoje! Henrique Fogaça estará no Metrópoles Talks, em São Paulo

Henrique Fogaça, um dos chefs mais conhecidos e autênticos do país, sobe ao palco do Teatro Bravos, em São Paulo, nesta terça-feira (28/10), para o Metrópoles Talks. Com o tema “Lições de uma vida sem receita pronta”, o encontro promete uma imersão em experiências reais, da cozinha às ruas, da Kombi vermelha ao sucesso nacional.

O empresário, que começou vendendo lanches em uma Kombi apelidada de “Rei das Ruas”, relembra com orgulho o início da trajetória. “Comecei vendendo sanduíche na rua. Nem imagina o quanto eu sempre acreditei no meu sonho e o quanto lutei para chegar onde estou”, contou em entrevista ao Metrópoles.

Hoje, o chef comanda restaurantes renomados, como o Sal Gastronomia, fundado há 15 anos, e segue fiel à própria essência. “Sou o que sou, não vou mudar”, disse em conversa com o portal. É justamente essa autenticidade que ele leva para o palco: uma conversa sobre resistência, humildade e propósito, temas que atravessam sua história pessoal e profissional.

O Metrópoles Talks reúne personalidades inspiradoras que compartilham visões únicas sobre a vida e o mundo. Nesta edição, o vocalista do Oitão promete mostrar que, mesmo entre erros e acertos, é possível temperar a jornada com paixão, coragem e verdade.

O Metrópoles Talks é o braço de palestras do maior portal de notícias do Brasil. Um espaço no qual mentes brilhantes compartilham ideias, experiências e visões que inspiram e provocam reflexões.

Grandes nomes já estiveram presentes no projeto de palestras do Metrópoles. Em São Paulo, a médica Ana Claudia Quintana Arantes convidou o público a refletir sobre a jornada da vida sob um ângulo surpreendente. Antes dela, a capital paulista reuniu Ingrid Guimarães e Glenda Kozlowski em um bate-papo bem-humorado e informativo sobre a chegada da menopausa.

O último nome que se apresentou no ciclo de conversas em Brasília foi a escritora best-seller Carla Madeira. Em março, a campeã mundial, finalista olímpica e empresária Hortência compartilhou insights importantes sobre comprometimento, preparação, concentração e foco.

Em dezembro de 2024, a fisioterapeuta, sexóloga, especialista em sexualidade feminina e youtuber Cátia Damasceno compartilhou os bastidores de décadas de atendimentos no consultório e trouxe histórias com as quais muitas pessoas se identificam.

Em outubro, o advogado Samer Agi contou os segredos para criar um discurso que conecta a audiência ao orador. Em agosto, o psicólogo Rossandro Klinjey e a jornalista Daniela Migliari abordaram autoconhecimento e gestão das emoções. Em junho, foi a vez de o navegador Amyr Klink promover uma conversa cheia de reflexões sobre a busca pela felicidade em meio às tempestades da vida.

Henrique Fogaça – Lições de uma vida sem receita pronta

Data e horário: 28 de outubro, às 20h

Duração: 1h30

Classificação: 14 anos

Local: Teatro Bravos, na rua Coropé, 88 – Pinheiros

Ingressos: Sympla