É hoje! KTO Minas e Flamengo fazem final do Torneio Abertura NBB

É hoje! Neste sábado (3/10), a partir das 20h, acontece a grande final do Torneio Abertura NBB entre KTO Minas Basquete x Flamengo Basquete na Arena BRB Nilson Nelson. A decisão da competição que inicia a temporada do basquete nacional terá transmissão ao vivo e com imagens do Metrópoles pelo canal do portal no YouTube.
Como chegam as equipes
Pelo segundo ano consecutivo, o KTO Minas chega na final do Torneio Abertura NBB. Em 2024, o time de Belo Horizonte inaugurou a lista de campeões da competição ao derrotar o Vasco da Gama Basquete. Agora, diante de outro adversário do Rio de Janeiro, o time mineiro encara o Flamengo na decisão.
Desta vez, o KTO Minas iniciou a campanha no Grupo A, que também contava com Caxias do Sul Basquete e Botafogo Basquete. No primeiro jogo, diante do time sulista, a equipe mineira estreou com vitória por 86 x 59. Na sequência, derrotaram o Botafogo por outro placar elástico: 97 x 59.
Na semifinal, a equipe enfrentou os donos da casa em um duelo decidido no detalhe. O KTO Minas venceu o Brasília Basquete por 81 x 76 e avançou para a final.
O Flamengo, finalista do NBB 23/24, chegou também chegou à decisão de forma invicta. O Rubro-Negro estava no Grupo B que tinha Pato Basquete e Fortaleza Basquete Cearense como adversários. A equipe carioca venceu o Pato Basquete pelo placar de 95 x 64 na estreia. Na sequência, derrotaram o Fortaleza por 87 x 71.
Na semifinal, o Flamengo Basquete enfrentou o Unión de Santa Fé, da Argentina. O jogo foi muito equilibrado até o último quarto, quando os brasileiros conseguiram se sobressair e classificar-se para a grande final ao derrotar os estrangeiros por 80 x 73.
Ainda neste sábado, acontecem a disputa pela 9ª e 12ª colocação.
Metrópoles é a nova casa do esporte no Brasil
A transmissão do Torneio de Abertura do NBB é mais uma atração do Grupo Metrópoles, que conta também com o Metrópoles Sports, Metrópoles Music e Metrópoles Endurance. O grupo já transmite os jogos do Brasileirão Série D Will Bank, ao vivo e de graça pelo canal do YouTube, além de ter transmitido eventos como o Mundial de Wushu, os Jogos da Juventude, o Mega Drift Brasil, a Copa Paulista e a Copa Santa Catarina.