É hoje: Wagner Tiso e Beto Guedes comandam o palco do Estilo Brasil

O Ulysses Centro de Convenções se transforma, neste sábado (25/10), em uma esquina sonora onde se encontram a emoção, o improviso e a genialidade. O espetáculo “Esquinas & Canções” chega a Brasília com Beto Guedes, Wagner Tiso, Sérgio Hinds e Marcus Viana, quatro mestres que unem diferentes gerações e estilos sob o mesmo ideal artístico: a liberdade de criação.
Após o afastamento de Lô Borges por motivos de saúde, o show ganhou nova formação — e ainda mais vigor. Wagner Tiso, maestro e pianista de trajetória internacional, traz seus arranjos sinfônicos e a memória viva do Clube da Esquina, enquanto Marcus Viana, violinista e líder da Transfônica Orkestra, acrescenta um toque de grandiosidade e emoção instrumental.
Ao lado deles, Beto Guedes e Sérgio Hinds representam duas vertentes da música setentista: o lirismo solar do Clube e o peso psicodélico d’O Terço. No repertório, clássicos como “Amor de Índio”, “Sol de Primavera”, “Hey Amigo” e “Criaturas da Noite” se encontram em novas versões, costuradas pela sensibilidade de Tiso e pela força melódica de Viana.
O resultado é um espetáculo que ultrapassa fronteiras de gênero — um encontro entre o rock, o jazz e a MPB, feito para emocionar o público brasiliense com arranjos de rara beleza.
Com o show programado para 20h30, o evento celebra não só as trajetórias individuais, mas a força do coletivo — de músicos que, juntos, transformaram a canção brasileira em um território de invenção permanente.
Com realização do Metrópoles com produção da Oh! Artes, o evento conta com o oferecimento do Banco do Brasil Estilo, e patrocínio dos cartões BB Visa, Banco do Brasil e Governo Federal. Clientes dos cartões BB Visa têm vantagens, como a possibilidade de parcelar a compra em até seis vezes sem juros.
Programação:
Fagner
24 de outubro
Beto Guedes e Sérgio Hinds
Turnê: Esquinas & Canções
25 de outubro
Martinho da Vila
31 de outubro
Tim Bernardes
8 de novembro
Paralamas do Sucesso & Dado Villa Lobos
Turnê: Celebrando 40 anos de Clássicos
21 de novembro
Festival Estilo Brasil
Local: Ulysses Centro de Convenções
Ingressos: Bilheteria Digital