É hora de dar tchau! Após perseguir mulheres, Fernando Sampaio está na mira da eliminação

Na disputa da quarta Roça de “A Fazenda 17”, a enquete aberta há cerca de 17 horas no Instagram do portal Leo Dias revelou que o público tem como prioridade salvar Yoná, que lidera com 44%. Em seguida, Rayane Figliuzzi aparece com 29% da preferência, enquanto Fernando Sampaio registra 27%. Em números absolutos, a advogada obteve 22.168 votos, a influenciadora 14.605 e o ator 13.637. Com confrontos intensos e atitudes agressivas em embates contra mulheres, o famoso, que fez parte de diversas novelas bíblicas da Record, parece ser o próximo a deixar o programa, com a imagem prejudicada pelos ataques a peoas e o cancelamento do público.

A preferência por Yoná pode refletir o histórico conflituoso recente entre ela e Rayane. Em episódios anteriores, o clima entre as duas esquentou: Yoná acusou colegas de usarem sua comida e reclamou alto, gerando desentendimentos com Rayane na sede da casa.

Para Fernando, o percentual mais baixo pode ter sido influenciado por suas atitudes mais agressivas. O ator já protagonizou brigas intensas dentro do confinamento, inclusive gritando com mulheres e sendo repreendido por participantes por humilhar colegas.

Recentemente, ele também se envolveu em polêmica com Nizam Hayek, cuja equipe expôs mensagens privadas de Fernando nas redes sociais. Após a formação da quarta Roça, Fernando acusou Nizam de combinar votos com outros participantes. A discussão esquentou: Nizam reagiu com furor, gritando que não queria “jogada barata e suja”, afirmando que, quando erra, “bate no peito e assume”.

Pouco depois, a equipe de Nizam divulgou prints de mensagens íntimas e picantes que Fernando teria enviado, sob comando do ex-BBB, após pedidos do mesmo. Em meio à treta, Fernando teria respondido “pode postar” segundos antes da divulgação dos prints. A briga foi tão intensa que seguranças precisaram intervir para separá-los durante o intervalo do programa ao vivo.

Além disso, outros episódios mais controversos apontam para comportamentos de Fernando que alguns participantes interpretaram como agressivos ou desrespeitosos. Maria Caporusso, ex-“Casamento às Cegas”, afirmou que Fernando “segurou a genitália” durante uma discussão, e usou termos vulgares como “puta” em meio à treta.

Maria não foi a única mulher a se sentir desrespeitada com o participante. Um dos momentos mais intensos da temporada ocorreu quando Gaby Spanic acusou Fernando Sampaio de xenofobia durante uma discussão acalorada no confinamento. Segundo Gaby, Fernando estaria “falando coisas que não aconteceram” sobre ela, tentando difamá-la para o público brasileiro.

Se os votos se mantiverem nesse ritmo, Rayane e Fernando correm risco maior de eliminação, especialmente ele, que acumula histórico de conflitos mais intensos e repercutidos no programa.