É menino! Thammy Miranda e Andressa Ferreira descobrem sexo do bebê em chá revelação

Thammy Miranda e Andressa Ferreira realizaram neste sábado (25/10), em Itu (SP), o aguardado chá revelação em celebração ao segundo filho. Com exclusividade ao portal LeoDias, o vereador da Câmara Municipal de São Paulo e a influenciadora anunciaram o sexo e o nome do bebê. A celebração contrariou o palpite do casal e vem aí um menino chamado Vicente!

Em um registro compartilhado com exclusividade ao portal, Thammy e Andressa mostraram toda a emoção ao descobrir o sexo do segundo filho. Vestidos de branco, o contraste da fumaça azul revelou que se trata de mais um menino, enchendo-os de lágrimas. O casal se abraçou para comemorar a notícia ao lado do primogênito, Bento, que tem 5 anos.

Mais cedo, Thammy e Andressa haviam distribuído adesivos com seus palpites. Enquanto a influenciadora escolheu um adesivo cor-de-rosa em sua roupa branca, o vereador apostou em um de cada cor, mostrando que estava feliz com qualquer resultado. A criadora de conteúdo, no entanto, comentou que a maioria dos convidados acreditava que seria uma menina.

O evento, reservado apenas para amigos e familiares mais próximos, contou com buffet de churrasco e muitas brincadeiras, além de decoração, assessoria e organização da festa por Bianca Guimarães, da Lalutti Decorações. Ao final, o casal comemorou emocionado, cercado por sorrisos, abraços e a alegria de compartilhar o momento especial com quem mais amam.