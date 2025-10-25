25/10/2025
É menino! Thammy Miranda e Andressa Ferreira descobrem sexo do bebê em chá revelação

Escrito por Portal Leo Dias
e-menino!-thammy-miranda-e-andressa-ferreira-descobrem-sexo-do-bebe-em-cha-revelacao

Thammy Miranda e Andressa Ferreira realizaram neste sábado (25/10), em Itu (SP), o aguardado chá revelação em celebração ao segundo filho. Com exclusividade ao portal LeoDias, o vereador da Câmara Municipal de São Paulo e a influenciadora anunciaram o sexo e o nome do bebê. A celebração contrariou o palpite do casal e vem aí um menino chamado Vicente!

Em um registro compartilhado com exclusividade ao portal, Thammy e Andressa mostraram toda a emoção ao descobrir o sexo do segundo filho. Vestidos de branco, o contraste da fumaça azul revelou que se trata de mais um menino, enchendo-os de lágrimas. O casal se abraçou para comemorar a notícia ao lado do primogênito, Bento, que tem 5 anos.

Veja as fotos

Foto/Divulgação
Thammy Miranda e Andressa Ferreira descobrem sexo do bebêFoto/Divulgação
Foto/Divulgação
Thammy Miranda e Andressa Ferreira descobrem sexo do bebêFoto/Divulgação
Foto/Instagram
Thammy Miranda e Andressa Ferreira celebram chá revelaçãoFoto/Instagram
Foto/Instagram
Thammy Miranda e Andressa Ferreira celebram chá revelaçãoFoto/Instagram
Foto/Instagram
Thammy Miranda e Andressa Ferreira celebram chá revelaçãoFoto/Instagram
Reprodução: Instagram
Thammy Miranda, Andressa e filho, BentoReprodução: Instagram

Mais cedo, Thammy e Andressa haviam distribuído adesivos com seus palpites. Enquanto a influenciadora escolheu um adesivo cor-de-rosa em sua roupa branca, o vereador apostou em um de cada cor, mostrando que estava feliz com qualquer resultado. A criadora de conteúdo, no entanto, comentou que a maioria dos convidados acreditava que seria uma menina.

O evento, reservado apenas para amigos e familiares mais próximos, contou com buffet de churrasco e muitas brincadeiras, além de decoração, assessoria e organização da festa por Bianca Guimarães, da Lalutti Decorações. Ao final, o casal comemorou emocionado, cercado por sorrisos, abraços e a alegria de compartilhar o momento especial com quem mais amam.

